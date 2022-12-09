“Это правда, что плохих футболистов больше нет. Но и исключительных тоже”. Альтернативный взгляд на ЧМ-2022 от одного из учителей Гвардиолы

После одного из матчей Ла Лиги 90-х капитану “Барселоны” Пепу Гвардиоле настолько понравилось, как против его команды играл “Реал Овьедо”, что он не преминул возможностью познакомиться с главным тренером соперника Хуанмой Лижьо. Лижьо и Гвардиола обменялись своими идеями о футболе и больше не теряли связь. В конце своей игровой карьеры Гвардиола отправился в Мексику, чтобы поиграть под руководством Лижьо в команде “Дорадос”. Гвардиола сыграл всего десять матчей, но работая с ментором он смог окончательно сформировать футбольное видение, которому мы стали свидетелями через два года в “Барселоне”. Спустя 15 лет Гвардиола и Лижьо воссоединились уже в “Манчестер Сити”, когда Пеп попросил своего старого знакомого стать ассистентом главного тренера вместо Микеля Артеты.

Лижьо всегда был тренером для которого поиск важнее результата, но на его идеях о позиционном футболе выросло немало влиятельных тренеров, помимо Гвардиолы. Специально для The Athletic, Лижьо поделился своим мнением о Чемпионате мира-2022, затронув также темы глобализации, однообразия футбола и вспомнил о кактусах.

***

С футболом покончено, а то что появилось вместо него, я обозначить не осмеливаюсь. Цель игры была подменена – теперь они ищут потребителей, а не болельщиков, индустрии нужны телевизионные деньги.

Однако несмотря на все это, я посмотрел все матчи чемпионата мира, я всегда это делаю.

Я отдаю предпочтению международному футболу, а не клубному, потому что как мне кажется, лучшие игроки собираются именно на матчах сборных, и взаимодействие между ними из-за этого глубже. Я могу вам это доказать – у меня есть заметки о тысячах матчей между 1950 и 1990 годами. 12 терабайт информации – это все лежит сейчас передо мной.

Лучшие игроки собираются вместе на матчи сборных, и слава Богу, что их не ограничивает тренер, потому что на тренировки просто нет времени. Это замечательно, что тренеры на чемпионате мира не могут так сильно заменить собой тех, кто действительно важен – футболистов.

Это действительно хорошо, потому что у нас, тренеров, слишком много власти. Это невыносимо. У нас есть наши идеи и мы говорим, что мы делимся ими, чтобы люди лучше понимали игру. Полная чушь! Игроки должны понимать игру так, как они ее понимают.

Глобализация везде. На клубном уровне, если вы будете на тренировке в Норвегии или Южной Африке, они будут одинаковыми. “Дай пас сюда, дай пас туда”. Дорогой друг, дриблеров больше нет. Где их можно найти? Я не вижу ни одного.

Я слежу за турнирами во всем мире. Сейчас я работаю в Катаре, недавно был в Англии. Япония, Китай, Южная Америка… хорошо, в Южной Америке все еще можно найти искусного игрока с качествами, которым учат на улице, а не в академии.

Мы до конца не осознаем, что мы наделали. Мы унифицировали методику до такой степени, что она проникла и на чемпионат мира: если бы бразильцы и камерунцы поменялись бы футболками в перерыве, вы бы даже этого не заметили. Разве что по внешним признакам – татуировки или желтые волосы – но не по стилю игры.

Все упирается в “dos toques”, два касания. Из-за того, что все тренируются в два касания, они так и играют. Мы навязали всем “El Dostoquismo”, как я это называю.

И я это говорю как большой сторонник многих этих методов и способов мышления! Я как раскаявшийся отец.

Если бы был хоть один человек, с которым я хотел бы поспорить, то это был бы я 25-летней давности. Не верьте тем, кто говорит, что они ни о чем не сожалеют.

Но вернемся к чемпионату мира. Я помню встречу Туниса и Дании на первой неделе. Это был мой любимый матч. Он закончился со счетом 0:0, но в нем было много моментов. Даже больше, чем в игре Испании с Коста-Рикой (7:0). Испанцы, к слову, играли хорошо – с правильным темпом, использованием пространства, быстрым исполнением…

Испании не повезло играть с двумя командами, Японией и Марокко, которым не нужно было открываться в защите, чтобы попытаться выиграть матч.

Идея Марокко была в том, что когда соперник держит мяч в 50 метрах от ворот, нужно играть, так как будто он в десяти. Немало команд действует так на чемпионате мира.

Очень низко против Испании Марокко не защищалось. Иногда их защитники были в десяти метрах от своей штрафной.

Казалось, что Испании нужно было просто направлять мяч в штрафную Марокко, пытаясь внести элемент неожиданности, но для того, чтобы выигрывать подборы, нужно прессинговать выше и играть очень плотно с соперником. Если бы подбор достался Хакиму Зиешу или Софьяну Буфалю – кстати, какой он классный игрок! – и если бы они могли продвинуться на дриблинге выше по полю, убежать в контратаку и забить гол, – все бы тоже критиковали тренера.

Забавляет, что все сейчас говорят о высоком блоке, нижнем блоке… единственные блоки, которые я знаю, это те из которых строят многоквартирные дома, с гаражом или без него. Желание найти новую терминологию, которая усложняет понимание футбола, меня просто раздражает. Какой бы блок Марокко не использовал, это были игроки, которые работали в связке друг с другом, проявляя невероятное желание не давать пространство.

Обыгрывать такие команды становится все сложнее. Команда может передвигаться линией – линией полузащиты или защиты – с одной стороны поля на другую быстрее, чем двигается мяч. Нужно быть очень толковой командой, чтобы справиться с этим.

Испания настолько боялась пропустить контратаку, что не рисковала делать определенные передачи.

Обратное намерение продемонстрировала Аргентина в проигранном матче против Саудовской Аравии – они отдавали проникающий пас слишком рано, становясь уязвимыми для контратак. С Польшей Аргентина играла другим составом, но прежде всего они были терпеливыми, сосредоточенными, и они просто играли лучше.

Но я не решусь сказать, какая из команд лучшая в турнире, потому что все они так похожи, а футболисты одинаковы.

Это правда, что плохих футболистов больше нет. Но и исключительных тоже… Пытаясь убить плохих парней, мы убили и хороших.

***

На этом чемпионате мира заметны некоторые тенденции, и не все они плохие. Например, мы увидели, что когда команда проигрывает, она становится более самостоятельной, и играет смелее. Но когда она сравнивает счет, то делает шаг назад. Это случалось уже не раз.

И еще на кое-что нужно обратить внимание – все больше голов забиваются после передач назад с линии ворот (cutbacks).

Поскольку команды пытаются играть как можно дальше от своих ворот, когда они прорываются через защитные линии соперника, они делают это настолько быстро, что футболисты в центре опережают тех, кто на фланге с мячом. Когда я был в Манчестере, то говорил, что последний игрок, который прибежит в штрафную, первым получит возможность для удара. Я всегда говорю своим нападающим: чем ближе вы к воротам, тем дальше от возможности забить.

Все команды настолько озабочены защитой и контролем пространства вблизи своих ворот, что возникает все больше угроз с дальней дистанции.

Иногда нужно сделать шаг назад.

***

Давайте поговорим о перспективе. Люди говорят о том, что Криштиану Роналду не вышел в старте в матче против Швейцарии, и про то насколько удачным было это решение. Все хорошо, что хорошо кончается… Но пока это не закончится, мы об этом не говорим…

Это называется оппортунизмом.

Сколько рассуждений о футболе были высказаны до матчей? Обращайте внимание на то, что говорят до игры – если, конечно, говорят аргументированно. После матча все умны.

Если бы Португалия проиграла 2:0, все бы говорили, что играть без Роналду – это было ужасное решение. “С какой стати ты выпускаешь на позиции форварда парня, который в элитном футболе всего четыре дня?”

Иногда я думаю, что 90 минут игры – это обуза тем людям, которые просто хотят хвалить победителей и поливать грязью проигравших.

Так что я делюсь с вами мыслями, в которые я верил и до турнира. Я не хочу быть оппортунистом!

Для меня Англия и Португалия это две сборные с наибольшим количеством элитных футболистов в одной возрастной группе, что дает им хорошие шансы в будущем. У Англии есть футболист, которого я просто обожаю. Он еще не сыграл ни одной минуты. Это Джеймс Маддисон. Мне нравится этот парень, он меня восхищает.

Он настоящий футболист, скорее продукт улицы, а не академии. Он смелый. У него есть дерзость. Тренер может сказать ему делать одно, но если он верит, что правильнее будет поступить иначне, он поступит иначе.

Я в восторге от этого. Любая идея, которая приходит в голову Джеймсу Маддисону в сто раз лучше любой идеи, которую вы услышите на тренерской конференции.

Просто посмотрите на качество игроков, которые есть у Англии, и даже на тех ребят, которые не попали в заявку!

А Португалия… молодой защитник из “Бенфики”, Антониу Силва, он даже не играет. Знаете ли вы, насколько хорош этот парень? Он просто невероятен.

Парень, который заменил Роналду, Гонсалу Рамуш… Я больше удивлен, что когда Роналду не играет, его не заменяет Рафаэл Леау.

Я смотрю, что Леау не играет, и думаю: “с ним что-то не так?”. Но вот есть Рамуш, который не только забил три гола . Каждый раз, когда косался мяча, он принимал верное решение. Он играет очень чисто. А Жоау Канселу способен принимать более удачные решения в последней трети, чем большинство футболистов атаки.

Мне сложно выделять новых футболистов, в основном потому что я всех их уже знаю. Это не похвала самому себе, а констатация того, что из-за огромного количества скаутинга и аналитики для нас практически не осталось новых игроков.

Ты смотришь на Софьяна Амрабата против Испании – и я уже его знаю. Я не видел, чтобы он раньше играл так хорошо, как против Испании, но я знаю какой он футболист.

Бывали времена, когда чемпионат мира был шансом открыть для себя новых футболистов из неизвестных стран. У них были свои особенности, они не были такими однотипными как сейчас.

Процесс скаутинга напоминает собирание грибов, как мы это делаем в Испании. Если идешь в лес после семи утра, то ничего не найдешь, лучшие грибы уже будут собраны. С футболистами тоже самое. Все их уже видели. Сложно найти гриб, который кто-нибудь не подобрал.

Вам интересно, как можно сделать футбол таким, какой он был раньше? Забудьте об этом. Тип человека, который сейчас играет в футбол другой, но это происходит во всех сферах: музыка, искусство и все остальное. Нас формирует окружающая культура, и новые поколения будут воспринимать VAR как естественную вещь. Об этом я даже не буду начинать говорить. И о статистике тоже.

Вы и контекст, в котором вы находитесь – это одно и тоже. Взять, к примеру, кактус. Когда-то у кактусов не было шипов. Мы приспосабливается к среде, к контексту в котором мы живем. И со временем у кактуса появились шипы. Это то, что мы имеем.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine