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Марокко - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(5 голосов)

Марокко - Португалия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Марокко - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
Новина українською

Марокко – команда сенсаций. На групповом этапе африканцы опередили Бельгию и Хорватию, а уже в 1/8-й финала турнира оставили за бортом грозную Испанию. На этот раз не менее легкое испытание – Португалия, которая в 1/8-й продемонстрировала всю свою мощь в игре со Швейцарией.

Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 10-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

10 декабря. 17:00. Чемпионат Мира. Четвертьфинал
Аль-Тумама. "Аль-Тумама Стадиум"

Марокко - Португалия

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Телетрансляция - Суспільне (регіональні), MEGOGO
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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В статье: Португалия Марокко
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не чесний президент (Полтава)
10.12.2022 в 17:57
Де дивитись? Суспільне не показує!?
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