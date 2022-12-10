Марокко - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Марокко – команда сенсаций. На групповом этапе африканцы опередили Бельгию и Хорватию, а уже в 1/8-й финала турнира оставили за бортом грозную Испанию. На этот раз не менее легкое испытание – Португалия, которая в 1/8-й продемонстрировала всю свою мощь в игре со Швейцарией.

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Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 10-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

10 декабря. 17:00. Чемпионат Мира. Четвертьфинал

Аль-Тумама. "Аль-Тумама Стадиум"

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Телетрансляция - Суспільне (регіональні), MEGOGO

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