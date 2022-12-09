ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер сообщил, что организация отказалась от идеи проводить чемпионат мира раз в два года.а.

"Меня попросили об этом подумать, и я решил, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сейчас мы не двигаемся к этому.

Скорее, мы придерживаемся 4-летнего цикла, в рамках которого чемпионат мира чередуется с чемпионатом мира среди женщин, который становится все более и более важным, Евро и чемпионатом мира среди клубов", - приводит слова Венгера L'Équipe.