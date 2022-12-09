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Чемпионат мира FIFA

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ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Чемпионат мира FIFA
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Организация будет придерживаться 4-летнему циклу

ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер сообщил, что организация отказалась от идеи проводить чемпионат мира раз в два года.а.

"Меня попросили об этом подумать, и я решил, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сейчас мы не двигаемся к этому.

Скорее, мы придерживаемся 4-летнего цикла, в рамках которого чемпионат мира чередуется с чемпионатом мира среди женщин, который становится все более и более важным, Евро и чемпионатом мира среди клубов", - приводит слова Венгера L'Équipe.

Сейчас Мундиаль проходит в Катаре. Через четыре года турнир примут Канада, Мексика и США.

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В статье: Арсен Венгер ФИФА Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира
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Источник:
L'Équipe

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