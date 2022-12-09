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ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
Организация будет придерживаться 4-летнему циклу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер сообщил, что организация отказалась от идеи проводить чемпионат мира раз в два года.а.
"Меня попросили об этом подумать, и я решил, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сейчас мы не двигаемся к этому.
Скорее, мы придерживаемся 4-летнего цикла, в рамках которого чемпионат мира чередуется с чемпионатом мира среди женщин, который становится все более и более важным, Евро и чемпионатом мира среди клубов", - приводит слова Венгера L'Équipe.
Сейчас Мундиаль проходит в Катаре. Через четыре года турнир примут Канада, Мексика и США.
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