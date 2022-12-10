Англия – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Это одна из разновидностей классики европейского и мирового футбола. Два гранды Старого Света. Англии многие прогнозируют если не победу в турнире, то участие в решающих стадиях. Но для этого нужно пройти действующего чемпиона Францию. Будет очень интересное противостояние.

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Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 10-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. 1/4 финала

10 декабря. Эль-Хаур, стадион Эль-Байт

Трансляция – Megogo, Суспільне

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>