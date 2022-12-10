  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Англия – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Англия - Франция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Англия – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Это одна из разновидностей классики европейского и мирового футбола. Два гранды Старого Света. Англии многие прогнозируют если не победу в турнире, то участие в решающих стадиях. Но для этого нужно пройти действующего чемпиона Францию. Будет очень интересное противостояние.

Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 10-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 декабря. Эль-Хаур, стадион Эль-Байт

Англия – Франция 17:00

Трансляция – Megogo, Суспільне
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Франция
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде