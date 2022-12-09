Нидерланды - Аргентина 2:2, пен. 3:4. Новая классика чемпионата мира

Нидерланды на Мундиале-2022 называли одной из наименее зрелищных команд из группы фаворитов, дурную славу себе команда Ван Гала получила за матч с Эквадором, где нанесла всего два удара за 90 минут. Это был совсем не тотальный футбол.

Очень плохоНидерланды играли и 70 минут матча против Аргентины. Что было потом навсегда войдет в историю футбола.

Итак, на первых минутах события развивалась по сценарию Аргентины. “Альбиселесте” действовали в удобном им темпе, не нагнетая события, действуя осторожно, но с нескрываемым желанием забить первый гол до перерыва.

Скалони решил отзеркалить схему 3-5-2 у Нидерландов, и у него, как и у Ван Гала, позиции фланговых защитников были гибкими. Молина, действующий против Блинда, чаще оказывался в атаке, а Акунья на противоположном фланге успешно справлялся с Дюмфрисом.

Впереди у Аргентины были Месси и Альварес. Форвард “Манчестер Сити” выполнял огромной объем беговой работы, не останавливаясь в прессинге, а Месси… Месси делал то, что делает Месси.

Игра была фактически без моментов. Она ждала своей вспышки, искры гениальности. И логично, что этой искры нужно было ожидаться от Месси. На поле не было ему равных.

И мы дождались от него чуда. На 35-й минуте Месси не глядя отдал гениальный пас на Молину и 24-летний защитник забил свой первый за Аргентину. Передача Месси достойна своей поэмы или страницы в Википедии. Лучше один раз посмотреть, чем попытаться ее описать.

У Нидерландов моментов не было. Команды ожидали перерыва и дальнейших инструкций.

Первая половина второго тайма была по-своему уникальным зрелищем. Нидерланды готовы были раскрыться, все чаще “оранье” оказывались на половине поля Аргентины. Но моментов, или хотя бы ударов по-прежнему не было. У “альбиселесте” были прекрасные возможности для контратак, но ими не пользовались. С одной стороны из-за боязни риска, с другой – футболисты необходимого амплуа (к примеру Лаутаро Мартинес) были в запасе.

А затем фулбеки Аргентины вновь показали свое превосходство. В этот раз все лавры достались Акунье, которому удалось заработать пенальти после фола Дюмфриса. Одиннадцатиметровый, конечно же, реализовал Месси. Это был его десятый гол на ЧМ за сборную Аргентины, столько же у Габриэля Батистуты.

Ваг Гал провел двойную замену еще в перерыве, затем он выпустил на поле высокого форварда Люк де Йонга, а после гола Месси тренер Нидерландов бросил в бой свою последнюю надежду – 197-сантиметрового форварда Ваута Вегорста, который бесславно вылетел с “Бернли” из АПЛ в прошлом в сезоне, но до этого забил немало голов в Бундеслиге.

Футбол Нидерландов был максимально прямолинейном. План “Б” в его чистом смысле. Впереди было три больших парня – Люк де Йонг, ван Дейк и Вегорст, и к ним направлялись верховые подачи со всех точек поля.

И Вегорсту понадобилось всего пять минут, чтобы забить гол – не стоит сомневаться, что он сделал это головой, перепрыгнув Лисандро Мартинеса.

Аргентина поплыла. “Альбиселесте” утратили сопротивляемость, они перестали делать то, что у них так прекрасно получалось более 70 минут, паника возникала на пустом месте, а вместе с ней были бесконечные фолы и подкаты, поплыл и рефери Антонио Матеу Лаос, раздавший в итоге 15 желтых карточек, рекорд чемпионатов мира. Едва ли не после каждого фола испанский рефери тянулся к карману.

Как же Нидерланды забили свой второй гол? Об этом тоже можно написать отдельную статью. 90+10 минута, и ты зарабатываешь штрафной у чужих ворот, это твоя последняя надежда. И что делают Нидерланды? Разыгрывают мяч! Да и еще как. Коопмейнерс просто катнул мяч вперед, Вегорст вырвался из фальшивой стенки и поразил ворота. Безумие! Еще более впечатляет тот факт, что Вегорст уже забивал такой гол в Бундеслиге.

Настоящий калейдоскоп эмоций можно были испытать и в овертайме. Аргентина собралась и провела отменные 30 минут. Моменты были и у Лаутаро Мартинеса, Месси, а на 120+1 минуте Энцо Фернандес прекрасным дальним ударом отправил мяч в штангу.

Пенальти. У Аргентины есть Эмилиано “Дуби” Мартинес, большой специалист одиннадцатиметровых. Он выполнил два потрясающих прыжка, отбив удары ван Дейка и Бергейса, аргентинцы не допускали промахов до бедняги Фернандеса, а потом о себе решил напомнить Лаос, показавший между ударами пенальти три желтых карточки (!!!)

И наконец еще один герой “альбиселесте” – Лаутаро Мартинес. До игры форвард “Интера” запомнился на ЧМ только своими промахами и отмененными голами, но сегодня он доказал что у него есть cojones, заявившись на последний, решающий удар, и точно его исполнив. 4:3! Аргентина в полуфинале. Спасибо “оранье”, спасибо Ван Галу.

Сборная Нидерландов с Луи Ван Галом не проиграла ни одного матча на чемпионате мира. Восемь побед, четыре ничьих, и два вылета от Аргентины в серии пенальти.

Чемпионат мира, 1/4 финала. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Нидерланды – Аргентина 2:2, пен. 3:4

Голы: Вегорст 83, Вегорст 90+11 – Молина 35, Месси 73 (пен.)

Серия пенальти: ван Дейк 0:0 (вратарь), Месси 0:1, Бергейс 0:1 (вратарь), Паредес 0:2, Коопмейнерс 1:2, Монтьель 1:3, Вегорст 2:3, Фернандес 2:3 (мимо), Люк де Йонг 3:3, Лаутаро Мартинес 3:4

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке – Дюмфрис, де Роон (Коопмейнерс 46), Френки де Йонг, Блинд (Люк де Йонг 65) – Гакпо (Ланг 113) – Депай (Вегорст 78), Бергвейн (Бергейс 46)

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Ромеро (Песселья 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария 112) – Молина (Монтьель 106), Де Пауль (Паредес 66), Фернандес, Мак Аллистер, Акунья (Тальяфико 78) – Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес 82)

Предупреждения: Тимбер 43, Депай 76, Бергейс 88, ван Дейк 90+1 – Акунья 43, Ромеро 45, Лисандро Мартинес 76, Паредес 89, Месси 90+11, Отаменди 90+12, Монтьель 109, Песселья 112