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Нидерланды - Аргентина 2:2, пен. 3:4. Новая классика чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Аргентина становится вторым полуфиналистом Мундиаля после безумного матча

Нидерланды - Аргентина 2:2, пен. 3:4. Новая классика чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Нидерланды на Мундиале-2022 называли одной из наименее зрелищных команд из группы фаворитов, дурную славу себе команда Ван Гала получила за матч с Эквадором, где нанесла всего два удара за 90 минут. Это был совсем не тотальный футбол.

Очень плохоНидерланды играли и 70 минут матча против Аргентины. Что было потом навсегда войдет в историю футбола.

Итак, на первых минутах события развивалась по сценарию Аргентины. “Альбиселесте” действовали в удобном им темпе, не нагнетая события, действуя осторожно, но с нескрываемым желанием забить первый гол до перерыва.

Скалони решил отзеркалить схему 3-5-2 у Нидерландов, и у него, как и у Ван Гала, позиции фланговых защитников были гибкими. Молина, действующий против Блинда, чаще оказывался в атаке, а Акунья на противоположном фланге успешно справлялся с Дюмфрисом.

Впереди у Аргентины были Месси и Альварес. Форвард “Манчестер Сити” выполнял огромной объем беговой работы, не останавливаясь в прессинге, а Месси… Месси делал то, что делает Месси.

Игра была фактически без моментов. Она ждала своей вспышки, искры гениальности. И логично, что этой искры нужно было ожидаться от Месси. На поле не было ему равных.

И мы дождались от него чуда. На 35-й минуте Месси не глядя отдал гениальный пас на Молину и 24-летний защитник забил свой первый за Аргентину. Передача Месси достойна своей поэмы или страницы в Википедии. Лучше один раз посмотреть, чем попытаться ее описать.

У Нидерландов моментов не было. Команды ожидали перерыва и дальнейших инструкций.

Первая половина второго тайма была по-своему уникальным зрелищем. Нидерланды готовы были раскрыться, все чаще “оранье” оказывались на половине поля Аргентины. Но моментов, или хотя бы ударов по-прежнему не было. У “альбиселесте” были прекрасные возможности для контратак, но ими не пользовались. С одной стороны из-за боязни риска, с другой – футболисты необходимого амплуа (к примеру Лаутаро Мартинес) были в запасе.

А затем фулбеки Аргентины вновь показали свое превосходство. В этот раз все лавры достались Акунье, которому удалось заработать пенальти после фола Дюмфриса. Одиннадцатиметровый, конечно же, реализовал Месси. Это был его десятый гол на ЧМ за сборную Аргентины, столько же у Габриэля Батистуты.

Ваг Гал провел двойную замену еще в перерыве, затем он выпустил на поле высокого форварда Люк де Йонга, а после гола Месси тренер Нидерландов бросил в бой свою последнюю надежду – 197-сантиметрового форварда Ваута Вегорста, который бесславно вылетел с “Бернли” из АПЛ в прошлом в сезоне, но до этого забил немало голов в Бундеслиге.

Футбол Нидерландов был максимально прямолинейном. План “Б” в его чистом смысле. Впереди было три больших парня – Люк де Йонг, ван Дейк и Вегорст, и к ним направлялись верховые подачи со всех точек поля.

И Вегорсту понадобилось всего пять минут, чтобы забить гол – не стоит сомневаться, что он сделал это головой, перепрыгнув Лисандро Мартинеса.

Аргентина поплыла. “Альбиселесте” утратили сопротивляемость, они перестали делать то, что у них так прекрасно получалось более 70 минут, паника возникала на пустом месте, а вместе с ней были бесконечные фолы и подкаты, поплыл и рефери Антонио Матеу Лаос, раздавший в итоге 15 желтых карточек, рекорд чемпионатов мира. Едва ли не после каждого фола испанский рефери тянулся к карману.

Как же Нидерланды забили свой второй гол? Об этом тоже можно написать отдельную статью. 90+10 минута, и ты зарабатываешь штрафной у чужих ворот, это твоя последняя надежда. И что делают Нидерланды? Разыгрывают мяч! Да и еще как. Коопмейнерс просто катнул мяч вперед, Вегорст вырвался из фальшивой стенки и поразил ворота. Безумие! Еще более впечатляет тот факт, что Вегорст уже забивал такой гол в Бундеслиге.

Настоящий калейдоскоп эмоций можно были испытать и в овертайме. Аргентина собралась и провела отменные 30 минут. Моменты были и у Лаутаро Мартинеса, Месси, а на 120+1 минуте Энцо Фернандес прекрасным дальним ударом отправил мяч в штангу.

Пенальти. У Аргентины есть Эмилиано “Дуби” Мартинес, большой специалист одиннадцатиметровых. Он выполнил два потрясающих прыжка, отбив удары ван Дейка и Бергейса, аргентинцы не допускали промахов до бедняги Фернандеса, а потом о себе решил напомнить Лаос, показавший между ударами пенальти три желтых карточки (!!!)

И наконец еще один герой “альбиселесте” – Лаутаро Мартинес. До игры форвард “Интера” запомнился на ЧМ только своими промахами и отмененными голами, но сегодня он доказал что у него есть cojones, заявившись на последний, решающий удар, и точно его исполнив. 4:3! Аргентина в полуфинале. Спасибо “оранье”, спасибо Ван Галу.

Сборная Нидерландов с Луи Ван Галом не проиграла ни одного матча на чемпионате мира. Восемь побед, четыре ничьих, и два вылета от Аргентины в серии пенальти.

Чемпионат мира, 1/4 финала. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Нидерланды – Аргентина 2:2, пен. 3:4

Голы: Вегорст 83, Вегорст 90+11 – Молина 35, Месси 73 (пен.)

Серия пенальти: ван Дейк 0:0 (вратарь), Месси 0:1, Бергейс 0:1 (вратарь), Паредес 0:2, Коопмейнерс 1:2, Монтьель 1:3, Вегорст 2:3, Фернандес 2:3 (мимо), Люк де Йонг 3:3, Лаутаро Мартинес 3:4

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке – Дюмфрис, де Роон (Коопмейнерс 46), Френки де Йонг, Блинд (Люк де Йонг 65) – Гакпо (Ланг 113) – Депай (Вегорст 78), Бергвейн (Бергейс 46)

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Ромеро (Песселья 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария 112) – Молина (Монтьель 106), Де Пауль (Паредес 66), Фернандес, Мак Аллистер, Акунья (Тальяфико 78) – Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес 82)

Предупреждения: Тимбер 43, Депай 76, Бергейс 88, ван Дейк 90+1 – Акунья 43, Ромеро 45, Лисандро Мартинес 76, Паредес 89, Месси 90+11, Отаменди 90+12, Монтьель 109, Песселья 112

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды ЧМ-2022 сборная Нидерландов Сборная Аргентины Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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Комментарии (77)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 01:03
Чуть не забыл привет дохтурам подготовить, чтобы утром посмотрели
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 01:05
У тебя вырабатывается хорошая привычка Алекс.
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 01:02
Месси забивает свой 790-й мяч в карьере. До просто сумасшедшей цифры в 800 голов осталось всего ничего.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:51
А какой Месси гениальный пас на Молину отдал, это же просто шикардос! Гений.
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:28
Я на днях разговаривал с одним почтенейшим футбольным функционером, так он говорит в финале точно будет Франция. Потому что она являецца одним из главным спонсором этого чемпионата. Франция дала средства на строительства стадионов, потом дала Катару оружие на борьбу с его врагами. Так что лягушатники точно в финале...
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2022 в 00:30
Лишь бы пьяному не дала))
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 00:35
Жижа, пей таблетки вовремя дебил, потому что это являеЦЦа нарушением режима твоей палаты
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+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:42
ты конченая дырявая мразь сидящая на пособии, инвалид по жизни! С таким старым дураком и разговаривать нет смысла(..
0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 00:57
0
-1
Alexad (Кропивницький (Киров)
10.12.2022 в 00:25
Ван Гал сам себе переграв, Нідерланди вімкнулись тільки після 0-2. Аргентина ніяка, вся тактика це дай м'яча Лео, а Лео як не по горобцям так втрата, він не зубастик і сам не тягне, мені здається він головна біда цієї доволі потужної збірної, а інша біда це відсутність тренера, вже на якому поспіль мундіалі на чолі Аргентини відверті фізруки. Але матч був супер, не по якості футболу, а саме по сценарію.Нажаль в іншій сітці всі найсильніші, ні чого не маю проти Хорватів чи Аргентинців, але куди їм до нинішніх Англії, Франції та Португалії.
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2022 в 00:28
Твоя правда. Завтра буде матч всього турніру і краще ніж буде фінал, хто б там не грав! Франція-Англія, то супер буде!
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:42
По афіші, по історичному протистоянні все правильно! Але невідомо як гра складеться. Чим швидше буде відкрито рахунок, тим швидше гра розкриється - тоді цікаво буде. А коли 0-0, то всі обережно грають, бояться помилитись, тому гра втрачає часто видовищність. І чим далі тим ціна помилки зростає! Маємо приклад сьогоднішні два матчі як складались...
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2022 в 00:24
Хочу Аргентина-Англія фінал!!!
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:32
Да. я тоже такой финал хочу.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:36
А ещё лучше Аргентина-Марокко.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:24
Я говорил, шо Аргентина не проиграет? То-то же. Слушайте папу.
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 00:28
Хорваты за последнюю неделю выложились не на шутку. Интересно насколько хватит их в следующем матче. Но что-то мне подсказывает, что в финал выйдет Аргентина. Главное чтобы кот на стол не запрыгнул во время пресс-конференци
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:31
Лионель, который Месси, памятуя о бразильцах, бережно возьмёт его на руки, как дитя, и осторожно поставит его на пол.
+1
0
Comment06 (Украина)
10.12.2022 в 00:24
P.S. Но в полуфинале с Хорватией легкой прогулки точно не будет.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:47
Головне, щоб знову нудні 0-0 не були!
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 00:21
Заметил, что жижа всегда делает точный прогноз …. с точностью наоборот
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:22
Уже два раза обосрался. Пошёл на третий заход.
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Comment06 (Украина)
10.12.2022 в 00:20
Аргентина была лучше и заслужила победу- но сколько нервов! Месси в великолепной форме, наконец-то стал лидером и способен вывести сборную в финал!(а голевой пас просто гениален!). Нидерланды-тоже супер!- 11-я доб.минута, последний шанс спасти матч - и шедевральная комбинация для учебников! Снимаю шляпу!
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:17
Гимнаст вратарь у Нидерландов никакой(..
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 00:16
Таки проползли Поздравления кто болел за Аргентину, или Месси наверное. Особо поздравления Дариану! )
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-2
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:19
Я чисто за Месси. Ну и за Аргентину трохи.
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-3
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:15
Финал теперь будет Франция-Хорватия
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:17
Не факт. Дальше писать, кто будет?
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0
-1
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:20
Финал должен был быть Франция-Бразилия. Но упертые хорваты даже букам всю малину обосрали..
0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:27
Прикинь, арги тоже упёрлись, как-то..
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:15
Уже, как-то "Аргентина в финале ЧМ" не так дико звучит, да, дохтуры-мессифобы?
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0
-1
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:15
Абсолютно две равных команды. Но пенальти есть пенальти...
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 00:22
Две равных, только одна почему-то в обороне, а в овертайме так и боялись вперед идти, пенальти ждали. Поэтому справедливо, победил сильнейший, тот кто играл с позиции силы. Сам болел во втором тайме за голландцев, как часто бывает за более слабых на поле, чтоб спаслись. Но если бы они вышли дальше это было бы не заслуженно
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жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 00:38
зато как класно они штрафной разыграли. Разве это не заслуживает выход в полуфинал? Там бы голландцы нас бы чем-то новеньким удивили. А так смотреть снова на небритого и немытого клопа у меня уже сил нет(..
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0
metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 00:14
Болел за Нидерланды, но "то таке". Многие уже видят Аргентину в финале, но многие видели там и Бразилию.
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:17
Модрич где-то раздобыл эликсир молодости, мало ли что еще выдаст)
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 00:21
Надеюсь. И не без оснований. А уж если к бразильскому скальпу хорваты добавят и аргентинский - впору их до финала объявлять чемпионами .... открытого чемпионата Южной Америки. ()
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:23
И ЗМ Луките за Копа Америка
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:19
При всій повазі до хорватів вони показують не видовищний футбол. Майже однакові ігри з японцями і бразильцями. Засушать гру і знов 0-0... Щось не бачу їх у фіналі, не заслужили.
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:21
Играют как могут. Думаю каждый из нас бы согласился, если бы на их месте была сборная Украины, с любым футболом))
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 00:31
Я хорватів поважаю за те, що ця крихітна країна, як півтори українські області, з населенням, як один Київ, постійно серед грандів європейського та світового футболу. Додамо, що там немає сильного внутрішнього чемпіонату, немає олігархів-спонсорів і взагалі немає нібито нічого для таких значимих успіхів (клубів з гучними іменами, великих стадіонів, тощо). А самі успіхи - є.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:36
hrdhrd (Украина) Та звичайно, але така гра була б цікава тільки нам. А я говорю більш глобально - красота футболу, видовищність... metall5291 (Kharkiv) За це я хорватів теж поважаю!
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 00:46
Дякую за відповідь. Глобальність глобальністю, але якби була тільки вона, то усі чемпіонати можна було б розписати наперед, хто за ким. Футбол тим і цікавий, що іноді приносить несподіванки. Головне, щоб у подальших матчах не було явних (тим більше кричущих) суддівських помилок. А ще гірше - суддівської упередженості. Усе інше - хоч перемоги, хоч поразки -ми , уболівальники , приймемо.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:51
Я згоден з цим! Поки що Слава Богу претензій до суддів немає явних. Адекватно судять. І вилучень мало на цьому ЧС.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:13
Аргентина від матчу до матчу грає краще і набирає обертів. Є вже прояви командної гри. Мессі сьогодні шикарний пас віддав! Навіть забив пенальті, і не одне - щось в лісі здохло )))) Сподіваюсь на фінал Аргентина-Франція!
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:12
А Месси показал Неймару, когда в серии пенальти должен бить лидер и основной пенальтист. После вылета Бразилии хочется финал Аргентина - Португалия, уже пусть на поле решат, кто там величайший.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 00:14
Если великого7 на поле выпустят
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:16
Тоже верно. Посмотрим, вдруг соберется и выдаст перформанс до финала
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:27
Це такий чувак, що він може видати такий перформенс, що всі в ах.ї будуть, наприклад поїхати додому як про це пише преса, і сестра благає вернутись в сім"ю.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:16
Не актуальне протистояння зараз! Ти ж розумний чоловік і розумієш що Мессі і Роналду в різних ситуаціях зараз. Один лідер команди, а другий майже ізгой команди. Максимум на заміну вийде. Зараз актуальніше було б протистояння саме партнерів по ПСЖ Мессі і Мбаппе! Минуле і майбутнє...
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:18
Да это все так, но представь какая афиша будет, там даже катарцы уписаются от счастья)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:21
Та вони і так вже кипятком пісяють )))
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:06
Ван Гаал мега крутий тренер! Так перевернути гру! Які заміни... Профі! Ледь не просрали аргентинці. Дуже багато сумбуру від них в кінцівці і лишніх нервів. Самі довели справу до пенальті тоді, коли можна було вигравати в основний час. Питання: нахєра було іти одночасно 4-5 гравцям Аргентини на суперника біля штрафного і збивати його??? Другий гол нідерландців - космос!
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Ol-g (Одесса)
10.12.2022 в 00:11
Барса якого хотіла «розстріляти» ДК?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:25
..., а Лобановський - ще крутіший!!!
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Romerik (YNWA)
10.12.2022 в 00:05
Мессі йде за останнім трофеєм!!! Сьогодні перемогла Аргентина і Лаос, який добавив аж 10. В любому випадку я цьому радий. Чекаю їх у фіналі і на реванш з французами.
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Kalyna (Montreal)
10.12.2022 в 00:04
Голландці, ну, як так ? Невже не могли краще пробити пенальті ?Блін.Жаль.
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Ol-g (Одесса)
10.12.2022 в 00:03
Вітаю Аргентину! Продовжуємо підтримувати ЗСУ.
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2022 в 00:16
ЗСУ підтримую, Аргентину не дуже.
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 00:03
Справедливість перемогла рекордні додавання часу Із-за цих отморозків не було світла тому не зміг подивитися ШО ТО БУЛО Насправді весь другий тайм хтось на полі пролежав чи Лаос побажав розтягнути "прощання з Н..."?
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:06
Лаос просто очень хочет быть суперзвездой на поле, и матчи с ним всегда превращаются в шоу одного актера
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 00:13
По евронорме... два года, чотири заміни по півхвилини... лише ТРИ виходить А тут втричі більше? У попередньому матчі п'ять додали...
0
-1
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:14
Ну там валяний конечно много было. А на этом чемпе еще и начали учитывать все вбрасывания аутов, остановки и тд, типа попытка чистое время играть.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2022 в 00:03
снова триллер, снова пенальти...
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Zidane5 (Одесса)
10.12.2022 в 00:02
Потрясный футбольный день был сегодня .
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:02
А Р Г Е Н Т И Н А!!! Фантастичний матч! Я в захваті! Оце пішла жара на ЧС! Скільки емоцій пережив протягом гри! Дякую обом командам!
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 00:09
За Аргентину! За Месси!
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-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 00:30
+1
0
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scorpius (Ck)
10.12.2022 в 00:02
Отличный матч, один из лучших на турнире, обе команды достойны полуфинала и жаль прощаться с голландцами.
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sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 00:01
Шикарний день,два матча-супер!.....
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frilanser (Львів)
10.12.2022 в 00:01
А в мене світло вимкнули після розіграшу штрафного. Серію пенальті вже завтра дивитимусь. І читатиму коментарі
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:02
А у меня включили перед розыгрышем. Так й живемо
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magnum power (БОМЖ)
09.12.2022 в 23:59
сьогодні був футбол на максималках. але результат першого матчу сподобався, звісно, більше.
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 23:59
Классный матч, битва до конца. Спасибо Нидерландам за розыгрыш штрафного, хайлайт на века. А в полуфинале ЛМ и ЛМ решат, кто таки из них ЧМ
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 23:59
И жаль, что Ван Галу уже за 70 лет, и это для него последний матч. Крутой тренер
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sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 00:00
.....
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 00:00
Ну мы то знаем, что есть только один ЛМ10
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