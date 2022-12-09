Йовичевич: Гвардиол будет стоить 100 миллионов, я бы хотел видеть его в Реале

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич поделился мнением о защитнике "Лейпцига" и сборной Хорватии Йошке Гвардиоле, с которым в свое время тренер работал в загребском "Динамо".

"Если бы все зависело от меня, я бы хотел трансфер Гвардиола в "Реал". Даже не хочу ничего другого слышать. Меня удивляет, что "Реал" не подписал его 2-3 года назад. Хотя я понимаю, что в Мадриде ждали, пока футболист повзрослеет.

Думаю, что за него можно просить 100 миллионов евро и сделать Йошко самым дорогим защитником", – заявил Йовичевич.