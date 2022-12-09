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Йовичевич: Гвардиол будет стоить 100 миллионов, я бы хотел видеть его в Реале

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Наставник Шахтера в свое время работал с защитником в Динамо Загреб

Йовичевич: Гвардиол будет стоить 100 миллионов, я бы хотел видеть его в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнением о защитнике "Лейпцига" и сборной Хорватии Йошке Гвардиоле, с которым в свое время тренер работал в загребском "Динамо".

"Если бы все зависело от меня, я бы хотел трансфер Гвардиола в "Реал". Даже не хочу ничего другого слышать. Меня удивляет, что "Реал" не подписал его 2-3 года назад. Хотя я понимаю, что в Мадриде ждали, пока футболист повзрослеет.

Думаю, что за него можно просить 100 миллионов евро и сделать Йошко самым дорогим защитником", – заявил Йовичевич.

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В статье: Хорватия Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Йошко Гвардиол
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Источник:
Marca

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