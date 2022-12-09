Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Гвардиол будет стоить 100 миллионов, я бы хотел видеть его в Реале
Наставник Шахтера в свое время работал с защитником в Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Если бы все зависело от меня, я бы хотел трансфер Гвардиола в "Реал". Даже не хочу ничего другого слышать. Меня удивляет, что "Реал" не подписал его 2-3 года назад. Хотя я понимаю, что в Мадриде ждали, пока футболист повзрослеет.
Думаю, что за него можно просить 100 миллионов евро и сделать Йошко самым дорогим защитником", – заявил Йовичевич.
Популярное сейчас
- ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
- Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник
- Смена тренера в сборной Испании, новый клуб Романа Зозули. Главные новости за 8 декабря
- Англия - Франция и другие пары четвертьфинала. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО