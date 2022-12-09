Ващук: На ЧМ-2022 мы увидели силу и прогресс азиатского футбола

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук высказался о ходе ЧМ-2022 в Катаре.

"Я думаю, что в Катаре мы увидели силу и прогресс азиатского футбола. Япония только по пенальти проиграла Хорватии, а могла быть в четвертьфинале. Азиатам просто не хватает опыта. В ближайшие годы они его наберутся, и Европе будет очень сложно.

Не думаю, что сборная Бразилия победит в Катаре. Чемпионами мира становятся сборные, у которых самая надежная защита. Бразилия этим похвастаться не может. Сейчас лучшая оборона у Франции и Нидерландов", — сказал Ващук.