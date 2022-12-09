  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Ващук: На ЧМ-2022 мы увидели силу и прогресс азиатского футбола
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ващук: На ЧМ-2022 мы увидели силу и прогресс азиатского футбола

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Япония и Корея показали неплохую игру

Ващук: На ЧМ-2022 мы увидели силу и прогресс азиатского футбола

Фото: Getty Images

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук высказался о ходе ЧМ-2022 в Катаре.

"Я думаю, что в Катаре мы увидели силу и прогресс азиатского футбола. Япония только по пенальти проиграла Хорватии, а могла быть в четвертьфинале. Азиатам просто не хватает опыта. В ближайшие годы они его наберутся, и Европе будет очень сложно.

Не думаю, что сборная Бразилия победит в Катаре. Чемпионами мира становятся сборные, у которых самая надежная защита. Бразилия этим похвастаться не может. Сейчас лучшая оборона у Франции и Нидерландов", — сказал Ващук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Ващук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Експрес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:24
Ну не знаю де там аж такий прогрес..Катар взагалі нульовий. Іран в принципі завжди був міцною командою, зіграв на своєму рівні. Саудівська Аравія - ну так, непогано зіграли загалом. Хоча у них був в історії і вихід в 1/8. Австралія молодці, але там ще допомогла слабка гра Данії. Південна Корея зіграла добре. Однак вони колись доходили до півфіналу і щось після того у європейців не було особливих проблем. Ну а Японія здивувала, але все ж таки в 1/4 немає жодного представника Азії, тому говорити про якийсь суперпрогрес надто рано
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде