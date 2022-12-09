  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду в 2022 году – Видео
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду в 2022 году – Видео

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Костя Фолстен расскажет чем живет самый скандальный игрок последних месяцев

Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду в 2022 году – Видео

Фото: twitter.com/PiersUncensored

Новина українською

Главная тема футбольного мира прямо сейчас – это Мундиаль! А вот эпопея из Криштиану Роналду и "МЮ" занимает второе место! Ни для кого не секрет, что Рон самостоятельно спровоцировал такую ситуацию своими проделками — то он стадион во время игры покинет, то даст скандальное интервью.

Поэтому в своем новом видео Костя Фолстен предлагает вам посмотреть, какая она – роскошная жизнь Криштиану Роналду и как она изменится, если португалец поменяет клубную прописку. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде