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Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду в 2022 году – Видео
Костя Фолстен расскажет чем живет самый скандальный игрок последних месяцев
Фото: twitter.com/PiersUncensored
Главная тема футбольного мира прямо сейчас – это Мундиаль! А вот эпопея из Криштиану Роналду и "МЮ" занимает второе место! Ни для кого не секрет, что Рон самостоятельно спровоцировал такую ситуацию своими проделками — то он стадион во время игры покинет, то даст скандальное интервью.
Поэтому в своем новом видео Костя Фолстен предлагает вам посмотреть, какая она – роскошная жизнь Криштиану Роналду и как она изменится, если португалец поменяет клубную прописку. Приятного просмотра!
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