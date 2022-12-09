Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду в 2022 году – Видео

Главная тема футбольного мира прямо сейчас – это Мундиаль! А вот эпопея из Криштиану Роналду и "МЮ" занимает второе место! Ни для кого не секрет, что Рон самостоятельно спровоцировал такую ситуацию своими проделками — то он стадион во время игры покинет, то даст скандальное интервью.

Поэтому в своем новом видео Костя Фолстен предлагает вам посмотреть, какая она – роскошная жизнь Криштиану Роналду и как она изменится, если португалец поменяет клубную прописку. Приятного просмотра!