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Гути: Хочу быть тренером сборной Испании. Я готов
Последний раз Гути тренировал 2.5 года назад
Фото: twitter.com/UEFAcom_de
Легендарный полузащитник "Реала" Гути поделился желанием тренировать сборную Испании. Он рассказал об этом в программе El Chiringuito.
– Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.
– Вы считаете, что готовы к этому?
– Конечно. Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером.
– В последние месяцы у меня были предложения ... Но вот я здесь. Меня должно заинтересовать хотя бы одно.
Было много предложений за границей, чем в Испании. И это меня не удивляет. Игрока Гути помнят, и он уже есть. Это реальность и ничего не меняется.
Мне кажется если ты молод и поверишь в себя, то преуспеешь и возможность конечно появится (возглавить Исанию), – ответил Гути.
Гути 46 лет. Ранее он тренировал "Реал" U19, был ассистентом главного тренера "Бешикташа". С января 2019-го по июнь 2020-го Гути руководил "Альмерией". Тогда клуб закончил сезон в Сегунде на 4-м месте.
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