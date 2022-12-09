Гути: Хочу быть тренером сборной Испании. Я готов

Легендарный полузащитник "Реала" Гути поделился желанием тренировать сборную Испании. Он рассказал об этом в программе El Chiringuito.

– Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.

– Вы считаете, что готовы к этому?

– Конечно. Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером.

– В последние месяцы у меня были предложения ... Но вот я здесь. Меня должно заинтересовать хотя бы одно.

Было много предложений за границей, чем в Испании. И это меня не удивляет. Игрока Гути помнят, и он уже есть. Это реальность и ничего не меняется.

Мне кажется если ты молод и поверишь в себя, то преуспеешь и возможность конечно появится (возглавить Исанию), – ответил Гути.

Гути 46 лет. Ранее он тренировал "Реал" U19, был ассистентом главного тренера "Бешикташа". С января 2019-го по июнь 2020-го Гути руководил "Альмерией". Тогда клуб закончил сезон в Сегунде на 4-м месте.