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Гути: Хочу быть тренером сборной Испании. Я готов

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(1 голосов)

Последний раз Гути тренировал 2.5 года назад

Гути: Хочу быть тренером сборной Испании. Я готов

Фото: twitter.com/UEFAcom_de

Новина українською

Легендарный полузащитник "Реала" Гути поделился желанием тренировать сборную Испании. Он рассказал об этом в программе El Chiringuito.

– Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.

– Вы считаете, что готовы к этому?

– Конечно. Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером.

– В последние месяцы у меня были предложения ... Но вот я здесь. Меня должно заинтересовать хотя бы одно.

Было много предложений за границей, чем в Испании. И это меня не удивляет. Игрока Гути помнят, и он уже есть. Это реальность и ничего не меняется.

Мне кажется если ты молод и поверишь в себя, то преуспеешь и возможность конечно появится (возглавить Исанию), – ответил Гути.

Гути 46 лет. Ранее он тренировал "Реал" U19, был ассистентом главного тренера "Бешикташа". С января 2019-го по июнь 2020-го Гути руководил "Альмерией". Тогда клуб закончил сезон в Сегунде на 4-м месте.

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В статье: Испания Гути
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Источник:
marca.com

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