Клетчатый стиль. Хорватия – Бразилия 1:1 / пен. 4:2

Играть в 28 лет в чемпионате Хорватии для футболистов не очень хорошая новость. Обычно главные таланты из местной лиги разбирают еще до того, как они выйдут из возраста молодежной сборной. Но это не история о Доминике Ливаковиче. Голкипер дебютировал за главного гранда местного футбола, загребское "Динамо", еще в 2016-м. Шесть лет спустя он уехал в Катар не в качестве голкипера какого-то клуба из топ-чемпионата Европы, а того же "Динамо". Впрочем, есть шансы, что после ЧМ-2022 все изменится. Если в серии пенальти с Японией кто-то видел фарт, то сейвы в игре с Бразилией доказали класс вратаря.

Несмотря на свой статус вице-чемпиона мира, Хорватию мало кто называл даже претендентом на полуфинал ЧМ в Катаре. Понемногу тучи вокруг команды стали расходиться по ходу Мундиаля: оказалось, что условная Бельгия в еще более кризисном состоянии, а Лука Модрич разгадал секрет футбольного бессмертия. Впрочем, сложно спорить, что против нынешней Бразилии почти все будут андердогами. Остановить команду Тите с его набором звезд на каждый квадратный метр поля, не просто отбывающей номер, а четко знающей свою конечную цель - очень сложно.

Развитие событий в игре читалось еще до стартового свистка. Бразилия минуты с десятой показала, что именно она будет сегодня действовать первым номером, в то время как “клетчатым” отводятся контратаки. Впрочем, ни стратегия Златко Далича, ни план на игру Тите в первом тайме не работал. И несмотря на то, что команды не радовали острыми моментами, игра выглядела очень динамично и напряженно.

Кто бы мог подумать, что при такой игре первый опасный момент создадут защитники. Причем не после стандарта, а у собственной рамки. Бразильцам наконец-то удалось прорвать оборону правым флангом атаки и выполнить прострел на угол вратарского. Вряд ли за такую игру Йовичевич накануне пел оды Гвардиолу , но центрбек, прерывая передачу, срезал мяч в собственную рамку: чудо-реакция Ливаковича позволила спасти ворота хорватов.

BUILD DOMINIK LIVAKOVIC A STATUE IN CROATIA ????????



No keeper has made more saves than him at the World Cup ???? pic.twitter.com/INzKxq00cd