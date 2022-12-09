Клетчатый стиль. Хорватия – Бразилия 1:1 / пен. 4:2

Играть в 28 лет в чемпионате Хорватии для футболистов не очень хорошая новость. Обычно главные таланты из местной лиги разбирают еще до того, как они выйдут из возраста молодежной сборной. Но это не история о Доминике Ливаковиче. Голкипер дебютировал за главного гранда местного футбола, загребское "Динамо", еще в 2016-м. Шесть лет спустя он уехал в Катар не в качестве голкипера какого-то клуба из топ-чемпионата Европы, а того же "Динамо". Впрочем, есть шансы, что после ЧМ-2022 все изменится. Если в серии пенальти с Японией кто-то видел фарт, то сейвы в игре с Бразилией доказали класс вратаря.

Несмотря на свой статус вице-чемпиона мира, Хорватию мало кто называл даже претендентом на полуфинал ЧМ в Катаре. Понемногу тучи вокруг команды стали расходиться по ходу Мундиаля: оказалось, что условная Бельгия в еще более кризисном состоянии, а Лука Модрич разгадал секрет футбольного бессмертия. Впрочем, сложно спорить, что против нынешней Бразилии почти все будут андердогами. Остановить команду Тите с его набором звезд на каждый квадратный метр поля, не просто отбывающей номер, а четко знающей свою конечную цель - очень сложно.

Развитие событий в игре читалось еще до стартового свистка. Бразилия минуты с десятой показала, что именно она будет сегодня действовать первым номером, в то время как “клетчатым” отводятся контратаки. Впрочем, ни стратегия Златко Далича, ни план на игру Тите в первом тайме не работал. И несмотря на то, что команды не радовали острыми моментами, игра выглядела очень динамично и напряженно.

Кто бы мог подумать, что при такой игре первый опасный момент создадут защитники. Причем не после стандарта, а у собственной рамки. Бразильцам наконец-то удалось прорвать оборону правым флангом атаки и выполнить прострел на угол вратарского. Вряд ли за такую игру Йовичевич накануне пел оды Гвардиолу , но центрбек, прерывая передачу, срезал мяч в собственную рамку: чудо-реакция Ливаковича позволила спасти ворота хорватов.

BUILD DOMINIK LIVAKOVIC A STATUE IN CROATIA ????????



No keeper has made more saves than him at the World Cup ???? pic.twitter.com/INzKxq00cd — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022

А дальше моменты стали сыпаться на хорватские ворота. Ришарлисон перед штрафным отклеился от того же Гвардиола и сделал отличную передачу на Неймара, который под углом проиграл дуэль голкиперу. Между этими эпизодами сердце болельщиков одних и других на несколько десятков секунд замерло, ведь арбитры просматривали на ВАР игру рукой у Юрановича в собственной штрафной и удар в упор в этом же наступлении от Винисиуса, который снова потащил вратарь - впрочем, эту атаку пришлось аннулировать, ведь в ее первой фазе усмотрели офсайд. Затем снова Неймар угрожал левым полуфлангом и снова проиграл дуэль Ливаковичу.

Одна команда в этом противостоянии откровенно терпела. Другая – страдала из-за нереализации. Каждый удар бразильцев мог фактически закрыть сегодняшнюю игру, однако это время откладывалось, приближая овертайм. Последние секунды больше напоминали навал: пентакампеоны очень не хотели овертайма, в то время как Модрич и компания не принимают в плей-офф ЧМ других вариантов кроме дополнительного времени и серию пенальти.

Овертайм оказался еще более осторожным. "Пентакампеоны" уже не наседали с таким же упорством, хотя и продолжали идти вперед. В дополнительные полчаса уже не было уверенности, что давление должно перейти из количества в качество, но именно в это время бразильцы свой шанс наконец-то реализовали: прорыв Неймара центром защитники не остановили, а голкипера нападающий просто обыграл.

Давайте откровенно: вы могли верить в хорватов, но предпосылок для камбэка не было никакого. Впрочем, команда Златко Далича снова всех обыграла. Бразильцы не доработали при быстрой атаке на свои ворота по правому флангу защиты, суперсаб Оршич сделал банальную передачу в центр штрафной, а суперсаб Петкович благодаря рикошету пробил в мертвую для Алиссона зону.

А дальше снова была серия пенальти. Привычная для Хорватии и не очень привычная на уровне ЧМ для Бразилии. Возможно, поэтому "клетчатые" всегда затягивают матчи в овертаймы и серии пенальти? Кто знает, что в голове у хорватов. Но сегодня мы снова убедились: команда Златко Далича – одна из лучших в истории футбола пенальтийных сборных.

Хорватия - Бразилия 1:1 / пен. 4:2

Голы: Бруно Петкович 117 - Неймар 105+1

Хорватия: Доминик Ливакович, Иван Перишич, Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Маер 106), Андрей Крамарич (Бруно Петкович 72), Лука Модрич, Марсело Брозович (Мислав Оршич 114), Марио Пашалич (Никола Влашич 72), Борна Соса (Анте Будімір 110), Йошко Гвардиол, Йосип Юранович

Бразилия: Алиссон Бекер, Данило, Тьяго Силва, Маркиньос, Карлос Каземиро, Лукас Пакета (Фред 106), Ришарлисон (Педро 84), Неймар, Рафинья (Антони 56), Эдер Милитао (Алекс Сандро 106), Винисиус Жуниор (Родриго 64)

Предупреждения: Марсело Брозович 31, Бруно Петкович 117 - Данилу 25, Каземиро 68, Маркиньос 77

Серия пенальти:

1:0 - Влашич

1:0 - Родриго (вратарь)

2:0 - Маер

2:1 - Каземиро

3:1 - Модрич

3:2 - Педро

4:2 - Оршич

4:2 - Маркиньос (штанга)