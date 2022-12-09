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Клетчатый стиль. Хорватия – Бразилия 1:1 / пен. 4:2

Чемпионат мира FIFA
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(5 голосов)

Хорватия снова затянула свой матч в овертайм

Клетчатый стиль. Хорватия – Бразилия 1:1 / пен. 4:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Играть в 28 лет в чемпионате Хорватии для футболистов не очень хорошая новость. Обычно главные таланты из местной лиги разбирают еще до того, как они выйдут из возраста молодежной сборной. Но это не история о Доминике Ливаковиче. Голкипер дебютировал за главного гранда местного футбола, загребское "Динамо", еще в 2016-м. Шесть лет спустя он уехал в Катар не в качестве голкипера какого-то клуба из топ-чемпионата Европы, а того же "Динамо". Впрочем, есть шансы, что после ЧМ-2022 все изменится. Если в серии пенальти с Японией кто-то видел фарт, то сейвы в игре с Бразилией доказали класс вратаря.

Несмотря на свой статус вице-чемпиона мира, Хорватию мало кто называл даже претендентом на полуфинал ЧМ в Катаре. Понемногу тучи вокруг команды стали расходиться по ходу Мундиаля: оказалось, что условная Бельгия в еще более кризисном состоянии, а Лука Модрич разгадал секрет футбольного бессмертия. Впрочем, сложно спорить, что против нынешней Бразилии почти все будут андердогами. Остановить команду Тите с его набором звезд на каждый квадратный метр поля, не просто отбывающей номер, а четко знающей свою конечную цель - очень сложно.

Развитие событий в игре читалось еще до стартового свистка. Бразилия минуты с десятой показала, что именно она будет сегодня действовать первым номером, в то время как “клетчатым” отводятся контратаки. Впрочем, ни стратегия Златко Далича, ни план на игру Тите в первом тайме не работал. И несмотря на то, что команды не радовали острыми моментами, игра выглядела очень динамично и напряженно.

Кто бы мог подумать, что при такой игре первый опасный момент создадут защитники. Причем не после стандарта, а у собственной рамки. Бразильцам наконец-то удалось прорвать оборону правым флангом атаки и выполнить прострел на угол вратарского. Вряд ли за такую игру Йовичевич накануне пел оды Гвардиолу, но центрбек, прерывая передачу, срезал мяч в собственную рамку: чудо-реакция Ливаковича позволила спасти ворота хорватов.

А дальше моменты стали сыпаться на хорватские ворота. Ришарлисон перед штрафным отклеился от того же Гвардиола и сделал отличную передачу на Неймара, который под углом проиграл дуэль голкиперу. Между этими эпизодами сердце болельщиков одних и других на несколько десятков секунд замерло, ведь арбитры просматривали на ВАР игру рукой у Юрановича в собственной штрафной и удар в упор в этом же наступлении от Винисиуса, который снова потащил вратарь - впрочем, эту атаку пришлось аннулировать, ведь в ее первой фазе усмотрели офсайд. Затем снова Неймар угрожал левым полуфлангом и снова проиграл дуэль Ливаковичу.

Одна команда в этом противостоянии откровенно терпела. Другая – страдала из-за нереализации. Каждый удар бразильцев мог фактически закрыть сегодняшнюю игру, однако это время откладывалось, приближая овертайм. Последние секунды больше напоминали навал: пентакампеоны очень не хотели овертайма, в то время как Модрич и компания не принимают в плей-офф ЧМ других вариантов кроме дополнительного времени и серию пенальти.

Овертайм оказался еще более осторожным. "Пентакампеоны" уже не наседали с таким же упорством, хотя и продолжали идти вперед. В дополнительные полчаса уже не было уверенности, что давление должно перейти из количества в качество, но именно в это время бразильцы свой шанс наконец-то реализовали: прорыв Неймара центром защитники не остановили, а голкипера нападающий просто обыграл.

Давайте откровенно: вы могли верить в хорватов, но предпосылок для камбэка не было никакого. Впрочем, команда Златко Далича снова всех обыграла. Бразильцы не доработали при быстрой атаке на свои ворота по правому флангу защиты, суперсаб Оршич сделал банальную передачу в центр штрафной, а суперсаб Петкович благодаря рикошету пробил в мертвую для Алиссона зону.

А дальше снова была серия пенальти. Привычная для Хорватии и не очень привычная на уровне ЧМ для Бразилии. Возможно, поэтому "клетчатые" всегда затягивают матчи в овертаймы и серии пенальти? Кто знает, что в голове у хорватов. Но сегодня мы снова убедились: команда Златко Далича – одна из лучших в истории футбола пенальтийных сборных.

Хорватия - Бразилия 1:1 / пен. 4:2
Голы: Бруно Петкович 117 - Неймар 105+1
Хорватия: Доминик Ливакович, Иван Перишич, Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Маер 106), Андрей Крамарич (Бруно Петкович 72), Лука Модрич, Марсело Брозович (Мислав Оршич 114), Марио Пашалич (Никола Влашич 72), Борна Соса (Анте Будімір 110), Йошко Гвардиол, Йосип Юранович
Бразилия: Алиссон Бекер, Данило, Тьяго Силва, Маркиньос, Карлос Каземиро, Лукас Пакета (Фред 106), Ришарлисон (Педро 84), Неймар, Рафинья (Антони 56), Эдер Милитао (Алекс Сандро 106), Винисиус Жуниор (Родриго 64)
Предупреждения: Марсело Брозович 31, Бруно Петкович 117 - Данилу 25, Каземиро 68, Маркиньос 77

Серия пенальти:
1:0 - Влашич
1:0 - Родриго (вратарь)
2:0 - Маер
2:1 - Каземиро
3:1 - Модрич
3:2 - Педро
4:2 - Оршич
4:2 - Маркиньос (штанга)

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В статье: Бразилия Хорватия
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Комментарии (97)
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vlotko (Броди)
09.12.2022 в 20:51
З перемогою Хорватії, футбол в цілому програв, виграла команда, яка за 120 хв завдала аж одного удару в площину воріт. І так у двох іграх підряд. Бразилійці зашвидко повірили в свою удачу.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:45
Бразильці дуже самовпевнені були перед чемпіонатом. Пам'ятаю оці розмови, типу ми бразильці вивчили 10 різних танців для перших десяти голів, а далі побачимо. 10 голів до слова так і не забили, тільки 8. Як тут не згадати приказку "не кажи гоп, доки не перестрибнеш". Я не люблю зарозумілих і занадто самовпевнених, тому радий, що вони не пройшли.
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2022 в 20:35
...ну говорил же - мне нравться хорваты и японцы (вылетели). Как же бразильцы их вымотали, не могу представить на каких жилах они держались... Как в струю - 2 мяча и вылетают - жаль, но это футбол.... Такого "тоненького" давно не было..., одно изумление...
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2022 в 20:34
Поражение Бразилии - чисто тренерское, как по мне. Впрочем, смотрю, об этом пишут и другие. Наверное пентакапеоны видели себя уже шестикратными (не знаю, как грамотно это на латыни). В итоге тренер начал психовать почти с начала второго тайма, менять тех, которые готовы нести золотые яйца. Слишком понадеялся на "звездность" резерва, что ли? А замены не то что не улучшили игру, наоборот, дали хорватам передышку и пространство. Так этот звездный состав бразильцев пал жертвой тренерского нетерпения. Лично я видел их в финале против сб. Франции (или Англии). А что касается тех, кто говорит, что хорваты недостойны ??? Ну уж извините, коль нет вопросов к судейству - значит достойны, и точка.
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2022 в 20:36
...их захвалили, но яйца оказались у хорватов...
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2022 в 20:42
очень хорошо сказано.
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Comment06 (Украина)
09.12.2022 в 20:27
Очередная и, видимо, не последняя сенсация! Хорваты удивили, оказав достойное сопротивление безоговорочному фавориту. Но лишь сопротивление! Результат не по игре. Бразильцы играли под сумасшедшим грузом ответственности, не уверенными , не похожими на себя, без привычной легкости, элегантности. Но при этом последние 20мин второго тайма и весь овертайм атаковали непривычно бесстрашно, не щадя себя, лезли в отборы, не жалели ног- как будто предчувствовали плачевный итог. Хорваты- молодцы, прошли на опыте, дерзости, фарте и мандраже соперника! Но, как по мне, не должны стать чемпионами, хотя в истории футбола есть такие примеры (Чехословакия, Дания, Греция на ЧЕ).
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2022 в 20:50
Вот именно "играли под сумасшедшим грузом ответственности". Согласен. Но, думаю, этот груз подломил, в первую очередь тренера. И он начал психовать во втором тайме. А возможно, он перегрузил психологически (этой ответственностью) команду еще до игры. Прекрасно понимаю - хорваты в случае проигрыша в доп. время или по пенальти - покидали бы Катар с поднятой головой. Бразильцы - побитыми собаками (или что-то около этого).
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:27
Агов браття дивитися на збірну Аргентини на чолі з неперевершеним Мессі, як вона буде виходити у півфінал ЧС!
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-1
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Spokoyno (Київ)
09.12.2022 в 20:28
Якщо світло не відключать
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:33
Та дай вам боже шановний, щоб не відкючили.
+1
-1
Рівнянин (Рівне)
09.12.2022 в 20:33
Ага.Слідом за бразілами.
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:36
Ну хоть не обидно будет, если вылетят. Но они не вылетят!
+1
-1
Скажений Заєць (Вінниця)
09.12.2022 в 20:20
Я зразу казав що ЧС стане переможець пари Англія-Франція
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 20:22
у Англії нема чемпіонського духу.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
09.12.2022 в 20:34
Ставлю на Англію.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
09.12.2022 в 20:14
Дови... ся Замість того, що намагатися одразу придавить трошки втомлених хорватів бразильці стали чекати поки хорвати "здохли" і дочекались пенальті! А там фортуна грає більшу роль.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2022 в 20:33
Никакая здесь не фортуна. На стороне Хорватии был обиженный кот. 100% Карма мгновенная
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
09.12.2022 в 20:41
Авжеж НЕ МОЖНА потомкам мавпи ображати родича ЦАРЯ ЗВЕРЕЙ
+1
0
Romerik (YNWA)
09.12.2022 в 20:13
Не популярна думка, але Хорватія не того рівня збірна, яку я хочу бачити в півфіналі ЧС. Да, заслужили по пенальті, да характер, підтримка України, мужики і т.д. Але це не рівень півфіналу. Там я хочу бачити дійсно топові по іменам збірні, а не гру Хорватії, яка тягне час з 65 хв матчу і з топом грає 2 номером практично весь час обороняючись. Но це так, лірика... Що стосується Бразилії - треба грати увесь матч і забивати ці моменти, які у вас є, щоб не дотягувати по пенальті. Чогось ПСЖ нагадують. І Ентоні, ШО це за клоун? Воно крім піжонства і понтів вміє щось робити? З такою грою в Манчестері він не надовго
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 20:19
А почему бразилцы не могут выдержать нужный уровень. Их то бельгийцы, то хорваты не того уровня выносят. Может проблема в них. Европейские сборные доминируют на чемпиионате. и Это факт.
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+3
0
Romerik (YNWA)
09.12.2022 в 20:23
Так я ж кажу, забивай свої моменти і проходь далі, а не заливай газон сльозами після чвертьфіналу, що не пройшли. Бразилія сама винна. І мб тіте, який знімає ключових гравців зарано
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2022 в 20:05
Браво Хорватия. Всегда относился к ним с огромным уважением. Крошечная страна - и такие достижения в футболе. При всем уважении, на победу хорватов не надеялся. Очень сильно удивили. Бразильцев, особенно реаловских, а из них особенно Винисиуса - лично мне жаль. Победы были достойны обе команды. Но выигрывает одна.
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+8
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:07
Підтримую!
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+4
0
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 20:08
Жаль мадридцев, но за Модрича рад, как он сегодня пахал. Хорваты
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:13
Бився до кінця, не опустив руки після пропущеного. Видно було його мксимальна концентрація вкінці матчу, особливо під час пробиття пенальті. Лідер, що тут сказати...
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
09.12.2022 в 20:09
Я вважаю заміну Віні помилкою
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 20:12
Это 100%. Даже если у него не получается обострять, его просто боятся, это всегда угроза. И возле него всегда пара защитников, а значит меньше защитников на Ришарлисоне и Неймаре. Только Вини сняли, сразу хорваты булки расслабили, на Родриго хватит и одного защитника. И это еще Тите говорил, что звонил Анчелотти и консультировался, как нужно использовать Винисиуса)) Хорошо проконсультировался
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2022 в 20:40
Харду - возможно Папа Карло любит Модрича больше всех остальных своих реаловских "детей". Вот и насоветовал Тите. () Это многое объясняет.
0
0
филанкрот (donetsk)
09.12.2022 в 20:14
а я бyв yпевнений,що Хорватiя переможе.Пpавда,коли пропустили,дyмав--yсе.Але відігрались!
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:19
В мене така впевненість була тільки, коли стало зрозуміло, що пенальті будуть. Бразильці на емоціях грають завжди, вони не втримали переможний рахунок, тому психологічний стан був нище плінтусу! От якби навпаки зрівняли, ну тоді зовсім інша справа...
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
09.12.2022 в 20:35
Коли я побачив як у перерві овертайму радіють бразильці, одразу подумав, що зарано радіють.
0
0
Игорь-Днепр (Днепр)
09.12.2022 в 20:04
Жаль, Бразилия была достойна чемпионства.
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:06
Они в конце начали пижонить и за это поплатились.
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0
-1
Игорь-Днепр (Днепр)
09.12.2022 в 20:11
Пенальти бить на турнирах такого уровня нельзя! Но что еще можно придумать? На переигровки ни времени турнира, ни сил футболистов не хватит.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 20:11
Ну не в этом матче. С такой атакующей линией родить один гол на 105 минуте - это не по-чемпионски.
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+1
0
жажа_the_best (Харьков)
09.12.2022 в 20:01
Хорваты молодцы. Может быть и нидерланцев еще хлопнут? А там финал...
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+3
-3
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:08
Не факт. Я про нигерландцев в полуфинале.
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+1
-3
frilanser (Львів)
09.12.2022 в 20:00
Самі себе перехитрити, коли дали можливість зрівняти рахунок, але й клєтчаті чемпіонами не стануть
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+1
0
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 20:02
115 минута, они почти всем составом бегут в контратаку, не удивительно что их поймали на ответной. Ну бразильцы есть бразильцы, карнавал не отключается.
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+2
-1
жажа_the_best (Харьков)
09.12.2022 в 19:59
Что за конченый сайт? Какой п*идарас пишет под моим ником ??!
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+1
-5
филанкрот (donetsk)
09.12.2022 в 20:15
ти
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+1
-2
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Kalyna (Montreal)
09.12.2022 в 19:59
Молодчинки, хорвати ! Бажаю успіху надалі ! Ніколи не треба забувати, що збірна Хорватії має характер і б'ється до кінця. І бразильці заслужено отримали за котика також.
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+6
-1
download1 (huyersk)
09.12.2022 в 19:58
Братики, ви змушуєте любити футбол, ви красені-романтики, люблю вас, мужики!
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+5
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.12.2022 в 19:58
Хто котиків ображає - на вихід, засранці.
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+5
-1
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 19:57
Хорваты мужики, ёптэ. Модрич красавец! Ливакович зверюга!
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+4
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2022 в 19:57
Вратарь монстр!
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+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 19:58
а Петкович
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:04
Петкович много косячил выйдя на замену, но своим голом он всё искупил. Молодец! Да вся сборная Хорватии молодцы!
+2
-1
sasha_lv (Львів)
09.12.2022 в 19:56
Хорвати красавці.....!...(да,прогноз шизоАлєня можє справдитися....)
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2022 в 19:56
Это вам за кота, танцоры х#### Хорватию с победой !!!
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+7
-2
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 19:58
За моих братьев хорватов, брат!
Ответить
+3
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2022 в 20:01
А ты говорил, что один в семье
+1
-3
sasha_lv (Львів)
09.12.2022 в 20:02
Відколи полужидок хорватам братом став?...
+2
-3
Ol-g (Одесса)
09.12.2022 в 19:55
За кота! Пеле, не переживайте, не Ваша вина. Енріке вчинив боягузливо. А Неймара все ж дещо шкода.
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+1
0
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 19:57
Достали уже тем котом Хорошо хоть его не Винисиус скинул, а то раздули бы в три раза больше. Каждый дома прям с лезущим куда не надо котом, видимо, церемонится больше.
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2022 в 19:54
лашары! доудерживали счёт... до непопальти)))
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0
-2
Alexad (Кропивницький (Киров)
09.12.2022 в 19:54
Хто їм лікар, стільки моментів змарнували, особливо в другому таймі. Хорватів з перемогою, хоча мабуть це їх максимум, вікові гравці проводять другий поспіль овертайм, чи вистачить сил питання відкрите. Якщо сьогодні інша латиноамериканська збірна якимось дивом зуміє переграти летючих Голландців, то дуже схоже на апогей найвеличнішого індивідуального протистояння в історію футболу..:)
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+3
-1
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 19:56
Ну уже про максимум перед Бразилией слышали. Поглядим.
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+2
0
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Kalyna (Montreal)
09.12.2022 в 20:03
Я впевнена, що хорвати придурювалися мертвими у матчі з японцями. + Знали, що з бразилами треба буде більше побігати.
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+1
0
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Campeón
09.12.2022 в 20:06
дарік, ти що стать змінив?
+1
-1
филанкрот (donetsk)
09.12.2022 в 20:16
Хорвати звикли до овертайму
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 19:54
І не вір після цього статистиці...Коли коментатор на початку поїдинку сказав, що на цьому стадіоні вже були сенсаційні результати і фаворити програвали, я собі подумав: і яке це значення має сьогоднішній матч... Це щось неймовірно. Не чекав такого результату...
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+3
0
Рівнянин (Рівне)
09.12.2022 в 20:03
А я чекав!Не находжу нічого особливо в грі сьогоднішніх латиносів,як бразіл,так і аргентинців.З часів Фалькао,Сократеса,Зіко,Марадони,Кемпеса,Бурручаги...,в них не було суперових команд.Таке ніяке,середньої паршивості,так.Нідери і Аргентину сьогодні вдеруть!
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+1
0
Alexad (Кропивницький (Киров)
09.12.2022 в 20:05
Команда 2002го року була великою, як за складом так і за грою
+1
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:05
А часи Роналдо, Рівалдо, Р.Карлоса, Роналдіньйо..?
+2
0
Killermeister (Дніпро)
09.12.2022 в 19:53
Красавцы, Украина за Хорватию. Молодчики
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+7
-1
жaжa_thе_bеst (Харьков)
09.12.2022 в 19:52
п*идарасы это не чесно. Х*уй мне в ж0пу
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+1
-2
жажа_the_best (Харьков)
09.12.2022 в 20:02
суркис }{уйло, перелогинься мразь коцапская!
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2022 в 20:03
Клиент готов. Где дохтур? Позовите дохтура
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+3
-3
жажа_the_best (Харьков)
09.12.2022 в 20:06
дохтора надо админу вызвать за беспредел на этом конченом сайте
+1
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 20:16
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 19:52
Не ожидал что главные звезды футбола не смогли обыграть угасающее поколении Хорватии. Модрич машина, в таком возрасте бегать столько...
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+4
-1
Рівнянин (Рівне)
09.12.2022 в 19:57
До уваги, про старіюче покоління.Середній вік чвертьфіналістів:Бразилія-27,9,Аргентина-27,8,Хорватія-27,4,Португалія-26,8,Франція і Нідерланди-26,6,Англія-26,5,Марокко-26,2. То хто тут старий?
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+4
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Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 20:08
Ну по статистике да. Но молодняк Хорватии в основном на лавке сидел.. Основа ж это 30 летние - Модрич, Крамарич, Брозович, Ловрен, Перишич. Костяк команды.
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Рівнянин (Рівне)
09.12.2022 в 20:41
Каземіро і Неймар-30,Данілу-31,Тьяго Сілва-38.Теж кістяк.Модрічу он 37,а як грає!Функціональний стан просто супер!Не здивуюсь,якщо ще й на Євро його побачимо.Он Пепе в 39 ще грає,і як грає!Так-що вік-умовність!
+1
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 19:52
Браво, Хорватия! Папа отправляет сыновей домой)) А бразильцы должны собраться и от души поблагодарить Тите, который на 60 минуте снимает Винисиуса и Рафинью, которые собирали на себе по 2-3 защитника, чем облегчает задачу хорватам. Ну а дальше дело техники, у клетчатых эта схема отточена многими турнирами))
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+6
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Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 19:53
а толку что они собирали. мысли не было дальше.
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 19:56
Да начинало получаться уже, буквально перед заменами была парочка острых моментов. Анчелотти неспроста держит Вини на поле по 90 минут, он все равно пару раз убежит, вечно прессинговать хорваты бы не смогли.
+2
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Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 20:02
Ну да. на 64 минуте рановато. Но согласись. Весь матч у бразильцев не было идей для голевых моментов. Что-то нужно было менять. И если менять Энтони на Рафиинью - это еще ладно, то с Винисиусом перебор
+1
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 20:04
Да, это Испания переодевайся, мы тебя узнали. Мысли ноль, удары все во вратаря. Но и тренер, он думал что раз эти Антони и Педро проиграли Камеруну, то сейчас они выйдут и хлопнут Хорватию?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 19:55
Ну і за вибір пенальтистів теж можуть подякувати і почерговість пробиття...
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Dimka26 (Чернигов)
09.12.2022 в 19:56
выпускать первого Родриго - это да. надо быть крейзи
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 19:58
Ну вот Родриго удивил, он один из первых пенальтистов и в Реале, и ни разу не промахивался. Тут пробил очень плохо, перенервничал видимо.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 20:03
Тут рівнь і відповідальність значно вища, психологія виходить на перший план, досвід. Кому- кому, а Тіте це відомо. Помилився значить...
+3
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2022 в 20:00
Убрал Вини и тем самым выстрелил себе в ногу. Потом Ришарлисона - это во вторую.
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+3
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 20:05
Это да. Поражение чисто тренерское, вот как его хвалили за прагматичность с сербами и швейцарцами, так тут он какого-то Гвардиолу исполнил, перехитрил сам себя
+3
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 19:52
Это вам бразильяны за скинутого кота. А я вас предупреждал.
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+3
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sasha_lv (Львів)
09.12.2022 в 19:57
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+2
-1
Лекарь (село Дарниця)
09.12.2022 в 19:51
Сподіваюся, серце Великого Пеле витримає
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+5
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Барселиниуc (землянин)
09.12.2022 в 19:50
Хорватия!!! Хорватия!!! Хорватия!!!
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+5
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magnum power (БОМЖ)
09.12.2022 в 19:49
Ай, красені! і за кота помстилися!
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+7
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Campeón
09.12.2022 в 19:49
ну неймар і пітухзасцяв бити пенальті такий же "лідєр" як і чмоська
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+5
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hrdhrd (Украина)
09.12.2022 в 19:53
Да, этот должен заканчивать карьеру в сборной прямо сейчас. Как футболист он уже закончился в 2017 году.
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+6
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Djon (Україна)
09.12.2022 в 19:49
Браво Хорватія! Молодці!
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+5
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Рівнянин (Рівне)
09.12.2022 в 19:49
УРАААААААААА!!!!!!!!! Вхарили латиносів!!!!!Нідери,слово за вами!!!
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+5
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Лекарь (село Дарниця)
09.12.2022 в 19:49
Хорватія - монстри! А їх воротар - МЕГАмонстр!
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