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В сборной Португалии недовольны, что Роналду взял с собой менеджера на мундиаль

Чемпионат мира FIFA
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У остальных таких привелегий нет

В сборной Португалии недовольны, что Роналду взял с собой менеджера на мундиаль

Фото: инстаграм

Новина українською

Криштиану Роналду взял в расположение национальной команды своего менеджера Рикарду Регуфе, который также является его другом. Об этом сообщает Daily Mail.

Игроков сборной возмущает, что Рикарду, не являясь работником федерации футбола, присутствует рядом с национальной командой, в местах отведенных для футболистов.

Отмечается, что у остальных футболистов не было возможности позвать кого-то в расположение сборной, что тоже возмущает игроков.

Игроки не понимают почему Рикарду находится так близко к сборной и оказывает такое влияние.

Матч Португалии и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира состоится завтра, 10-го декабря. Встреча начнется в 17:00.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
dailymail.co.uk

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