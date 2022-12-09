В сборной Португалии недовольны, что Роналду взял с собой менеджера на мундиаль

Криштиану Роналду взял в расположение национальной команды своего менеджера Рикарду Регуфе, который также является его другом. Об этом сообщает Daily Mail.

Игроков сборной возмущает, что Рикарду, не являясь работником федерации футбола, присутствует рядом с национальной командой, в местах отведенных для футболистов.

Отмечается, что у остальных футболистов не было возможности позвать кого-то в расположение сборной, что тоже возмущает игроков.

Игроки не понимают почему Рикарду находится так близко к сборной и оказывает такое влияние.

Матч Португалии и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира состоится завтра, 10-го декабря. Встреча начнется в 17:00.