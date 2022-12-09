Вратарь Хорватии за 90 мин. матча с Бразилией совершил 9 сейвов. Столько же раз всего били по воротам бразильцев в предыдущих играх

Основное время четвертьфинального матча чемпионата мира между Хорватией и Бразилией закончилось со счетом 0:0. "Селесао" при этом обладали достаточно существенным преимуществом, но не забили. В частности, девять ударов по своим воротам отразил голкипер хорватов Доминик Ливакович.

Это такое же количество сейвов, сколько всего ударов в створ ворот Бразилии было в четырех предыдущих матчах турнира. Трижды точно по воротам Бразилии пробила сборная Камеруна (победа африканцев 1:0) и шесть раз – сборная Южной Кореи (победа бразильцев 4:1).

Отметим, что Ливакович уже отмечался как один из героев дня на этом турнире. Он, в частности, выиграл серию пенальти в матче против Японии в 1/8-й финала турнира.