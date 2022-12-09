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Аргентина сыграет против Нидерландов в 5 защитников. Ди Мария на замене

Чемпионат мира FIFA
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Известен состав бело-голубых

Аргентина сыграет против Нидерландов в 5 защитников. Ди Мария на замене

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Аргентина опубликовала состав на матч против Нидерландов. Лионель Скалони выбрал схему с 5-ю защитниками, а также убрал Ди Марию из основного состава.

Вратарь:

  • Эмилиано Мартинес

Защитники:

  • Лисандро Мартинес
  • Молина
  • Ромеро
  • Отаменди
  • Акунья

Полузащита:

  • Де Пауль
  • Фернандес
  • Маккалистер

Нападение:

  • Месси
  • Альварес

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В статье: Аргентина Нидерланды Чемпионат мира 2022
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