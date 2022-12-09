Аргентина сыграет против Нидерландов в 5 защитников. Ди Мария на замене

Аргентина опубликовала состав на матч против Нидерландов. Лионель Скалони выбрал схему с 5-ю защитниками, а также убрал Ди Марию из основного состава.

Вратарь:

Эмилиано Мартинес

Защитники:

Лисандро Мартинес

Молина

Ромеро

Отаменди

Акунья

Полузащита:

Де Пауль

Фернандес

Маккалистер

Нападение:

Месси

Альварес