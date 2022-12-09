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Аргентина сыграет против Нидерландов в 5 защитников. Ди Мария на замене
Известен состав бело-голубых
Фото: twitter.com/Argentina
Аргентина опубликовала состав на матч против Нидерландов. Лионель Скалони выбрал схему с 5-ю защитниками, а также убрал Ди Марию из основного состава.
Вратарь:
- Эмилиано Мартинес
Защитники:
- Лисандро Мартинес
- Молина
- Ромеро
- Отаменди
- Акунья
Полузащита:
- Де Пауль
- Фернандес
- Маккалистер
Нападение:
- Месси
- Альварес
¡EQUIPO CONFIRMADO! ????— Diario Olé (@DiarioOle) December 9, 2022
????????✔️ Los 11 elegidos por Scaloni para el cruce de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos#Qatar2022 #FIFAWorldCup #NEDARG pic.twitter.com/eUkVIbJhc5
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