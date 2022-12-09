Чемпионат мира FIFA
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Ван Дейк будет пытаться остановить Месси. Состав Нидерландов на четвертьфинал
Уже скоро решиться, кто пройдет в полуфинал
Фото: twitter.com/OnsOranje
Стал известен состав Нидерландов на матч против Аргентины. Ожидается тяжелая контригра от обеих команд. Встреча начнется в 21.00.
- 23 Нопперт А. (В)
- 5 Аке Н.
- 7 Бергвейн С.
- 17 Блинд Д.
- 4 Ван Дейк В. (К)
- 8 Гакпо
- 22 Дамфрис Д.
- 21 де Йонг Ф.
- 10 Депай М.
- 15 де Рон М.
- 2 Тимбер Ю.
Победитель выйдет на сборную Хорватии, которая в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, пен. 4:2).
????????????????-???????? for the big one! ⚔️????????#WorldCup #NEDARG pic.twitter.com/ZVSHb7Xn25— OnsOranje (@OnsOranje) December 9, 2022
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