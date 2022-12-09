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Ван Дейк будет пытаться остановить Месси. Состав Нидерландов на четвертьфинал

Чемпионат мира FIFA
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Уже скоро решиться, кто пройдет в полуфинал

Ван Дейк будет пытаться остановить Месси. Состав Нидерландов на четвертьфинал

Фото: twitter.com/OnsOranje

Новина українською

Стал известен состав Нидерландов на матч против Аргентины. Ожидается тяжелая контригра от обеих команд. Встреча начнется в 21.00.

  • 23 Нопперт А. (В)
  • 5 Аке Н.
  • 7 Бергвейн С.
  • 17 Блинд Д.
  • 4 Ван Дейк В. (К)
  • 8 Гакпо
  • 22 Дамфрис Д.
  • 21 де Йонг Ф.
  • 10 Депай М.
  • 15 де Рон М.
  • 2 Тимбер Ю.

Победитель выйдет на сборную Хорватии, которая в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, пен. 4:2).

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В статье: Лионель Месси Нидерланды Вирджил ван Дейк Чемпионат мира 2022
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