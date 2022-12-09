Ван Дейк будет пытаться остановить Месси. Состав Нидерландов на четвертьфинал

Стал известен состав Нидерландов на матч против Аргентины. Ожидается тяжелая контригра от обеих команд. Встреча начнется в 21.00.

23 Нопперт А. (В)

5 Аке Н.

7 Бергвейн С.

17 Блинд Д.

4 Ван Дейк В. (К)

8 Гакпо

22 Дамфрис Д.

21 де Йонг Ф.

10 Депай М.

15 де Рон М.

2 Тимбер Ю.

Победитель выйдет на сборную Хорватии, которая в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, пен. 4:2).