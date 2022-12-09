Несчастливое число. Бразилия - первая из 13 команд в истории ЧМ, которая открыла счет в экстратайме, но вылетела

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022, в котором сошлись Хорватия и Бразилия.

Поединок был достаточно осторожным, и в конце концов перешел в экстратаймы.

В итоге, Бразилия все-таки открыла счет, одна хорваты успели спастись и перевели игру в серию пенальти, где снова на коне был кипер европейцев Ливакович.

4:2 в серии пенальти, и Хорватия выходит в 1/4 финала.

Интересно, что Бразилия стала 13-й командой, которая в дополнительное время открыла счет, в матчах плей-офф чемпионата мира, но выбыла первой из этих 13 команд.

И не верь после этого в приметы.