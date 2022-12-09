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Несчастливое число. Бразилия - первая из 13 команд в истории ЧМ, которая открыла счет в экстратайме, но вылетела
И не верь после этого в приметы
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022, в котором сошлись Хорватия и Бразилия.
Поединок был достаточно осторожным, и в конце концов перешел в экстратаймы.
В итоге, Бразилия все-таки открыла счет, одна хорваты успели спастись и перевели игру в серию пенальти, где снова на коне был кипер европейцев Ливакович.
4:2 в серии пенальти, и
Интересно, что Бразилия стала 13-й командой, которая в дополнительное время открыла счет, в матчах плей-офф чемпионата мира, но выбыла первой из этих 13 команд.
И не верь после этого в приметы.
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