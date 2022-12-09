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Бразилия с 2002 года не побеждала в плей-офф ЧМ европейскую сборную

Чемпионат мира FIFA
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Начиная с ЧМ-2002, это шестое поражение бразильцев на стадии плей-офф от европейских команд

Бразилия с 2002 года не побеждала в плей-офф ЧМ европейскую сборную

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022, в котором сошлись Хорватия и Бразилия.

Поединок был достаточно осторожным, и в конце концов перешел в экстратаймы.

В итоге, Бразилия все-таки открыла счет, одна хорваты успели спастись и перевели игру в серию пенальти, где снова на коне был кипер европейцев Ливакович.

4:2 в серии пенальти, и Хорватия выходит в 1/2 финала.

Таким образом, Хорватия стала шестой подряд европейской сборной, победившей бразильцев на стадии плей-офф мундиаля, начиная с ЧМ-2002.

В 2018 году Бельгия обыграла пентакампеонов на стадии 1/4 финала (2:1).

На домашнем мундиале в 2014 году бразильцы в полуфинале проиграли Германии (1:7), а в матче за 3-е место – Нидерландам (0:3).

На ЧМ-2010 Бразилия в четвертьфинале проиграла Нидерландам (1:2), а четырьмя годами ранее на той же стадии уступила Франции (0:1).

Читайте такжеПока что главная сенсация турнира. Хорватия - Бразилия 1:1 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча

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В статье: Бразилия Хорватия
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