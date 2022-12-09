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Далич: Мы выбили главного фаворита. Мои игроки ненормальные
Наставник Хорватии - о победе над Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал
"Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.
Я же говорил, никогда не недооценивайте нас. На это еще не конечная остановка, идем дальше. Все выложились на максимум. Мои игроки ненормальные", — сказал Далич.
Напомним, что в полуфинале хорваты встретятся с победителем пары Нидерланды – Аргентина.
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