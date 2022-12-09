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Далич: Мы выбили главного фаворита. Мои игроки ненормальные

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Наставник Хорватии - о победе над Бразилией

Далич: Мы выбили главного фаворита. Мои игроки ненормальные

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в 1/4 финала ЧМ-2022 над Бразилией (1:1, 4:2 пен).

"Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.

Я же говорил, никогда не недооценивайте нас. На это еще не конечная остановка, идем дальше. Все выложились на максимум. Мои игроки ненормальные", — сказал Далич.

Напомним, что в полуфинале хорваты встретятся с победителем пары Нидерланды – Аргентина.

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В статье: Бразилия Хорватия Златко Далич
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