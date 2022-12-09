Далич: Мы выбили главного фаворита. Мои игроки ненормальные

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в 1/4 финала ЧМ-2022 над Бразилией (1:1, 4:2 пен) .

"Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.

Я же говорил, никогда не недооценивайте нас. На это еще не конечная остановка, идем дальше. Все выложились на максимум. Мои игроки ненормальные", — сказал Далич.