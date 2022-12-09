Тите покидает пост главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите после поражения в 1/4 финала ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, 2:4 пен.) заявил, что он не будет продлевать контракт с национальной конфедерацией, и таким образом, прекратит работать с национальной командой.

"Болезненное поражений. Это конец моего цикла с командой", - сказал Тите.

Напомним, что тренер работал с командой с июня 2016 года, и является самым "долговечным" тренером в истории сборной Бразилии.

Еще в зимой специалист сообщил, что хочет уйти из сборной после окончания зимнего турнира. Вместе с ним "селесау" дважды доходили до четвертьфинала мирового первенства.