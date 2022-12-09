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Тите покидает пост главного тренера сборной Бразилии
Уходит целая эпоха в истории сборной Бразилии
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Главный тренер сборной Бразилии Тите после
"Болезненное поражений. Это конец моего цикла с командой", - сказал Тите.
Напомним, что тренер работал с командой с июня 2016 года, и является самым "долговечным" тренером в истории сборной Бразилии.
Еще в зимой специалист сообщил, что хочет уйти из сборной после окончания зимнего турнира. Вместе с ним "селесау" дважды доходили до четвертьфинала мирового первенства.
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