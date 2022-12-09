Чемпионат мира FIFA
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Хорватия выиграла все четыре серии пенальти на ЧМ, в которых принимала участие
100% результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Хорватии выиграла четыре серии пенальти из четырех, в которых принимала участие на чемпионатах мира.
За всю историю ЧМ лишь сборная ФРГ смогла достичь такого же 100% показателя, проведя также четыре серии одиннадцатиметровых.
Напомним, что хорваты в четвертьфинале турнира
В полуфинале Хорватия сыграет против победителя матча Нидерланды - Аргентина.
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Acsakal (Kharkiv)
09.12.2022 в 22:52
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