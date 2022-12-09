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Хорватия выиграла все четыре серии пенальти на ЧМ, в которых принимала участие

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

100% результат

Хорватия выиграла все четыре серии пенальти на ЧМ, в которых принимала участие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Хорватии выиграла четыре серии пенальти из четырех, в которых принимала участие на чемпионатах мира.

За всю историю ЧМ лишь сборная ФРГ смогла достичь такого же 100% показателя, проведя также четыре серии одиннадцатиметровых.

Напомним, что хорваты в четвертьфинале турнира обыграли сборную Бразилии (1:1, 4:2 пен.).

В полуфинале Хорватия сыграет против победителя матча Нидерланды - Аргентина.

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В статье: Бразилия Хорватия
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
09.12.2022 в 22:52
Королі пенальті, беззаперечно.
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