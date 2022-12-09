Хорватия выиграла все четыре серии пенальти на ЧМ, в которых принимала участие

Сборная Хорватии выиграла четыре серии пенальти из четырех, в которых принимала участие на чемпионатах мира.

За всю историю ЧМ лишь сборная ФРГ смогла достичь такого же 100% показателя, проведя также четыре серии одиннадцатиметровых.

Напомним, что хорваты в четвертьфинале турнира обыграли сборную Бразилии (1:1, 4:2 пен.) .

В полуфинале Хорватия сыграет против победителя матча Нидерланды - Аргентина.