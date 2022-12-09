Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами. Он сравнялся по голам на ЧМ с Батистутой. ВИДЕО

Аргентинский нападающий Лионель Месси увеличил преимущество своей команды в четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 против Нидерландцев.

На 70-й минуте встречи Маркос Акунья упал на боковой линии штрафной "оранье" после подножки от Дензела Дюмфриса. 11-метровый принялся пробивать Лионель Месси, который приговор реализовал.

Этот гол для Месси стал четвертым на текущем ЧМ, также на его счету уже 2 результативные передачи.

По голам на Чемпионате мира Лионель сравнялся с другой аргентинской легендой, Габриэлем Батистутой: у обоих нападающих по 10 голов. Следовательно, следующий результативный удар для Месси позволит ему стать самым результативным аргентинцем на Мундиалях.