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Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами. Он сравнялся по голам на ЧМ с Батистутой. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Нидерландам необходимо сделать невозможное

Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами. Он сравнялся по голам на ЧМ с Батистутой. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси увеличил преимущество своей команды в четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 против Нидерландцев.

На 70-й минуте встречи Маркос Акунья упал на боковой линии штрафной "оранье" после подножки от Дензела Дюмфриса. 11-метровый принялся пробивать Лионель Месси, который приговор реализовал.

Этот гол для Месси стал четвертым на текущем ЧМ, также на его счету уже 2 результативные передачи.

По голам на Чемпионате мира Лионель сравнялся с другой аргентинской легендой, Габриэлем Батистутой: у обоих нападающих по 10 голов. Следовательно, следующий результативный удар для Месси позволит ему стать самым результативным аргентинцем на Мундиалях.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды
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