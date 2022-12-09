Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами. Он сравнялся по голам на ЧМ с Батистутой. ВИДЕО
Нидерландам необходимо сделать невозможное
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лионель Месси увеличил преимущество своей команды в четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 против Нидерландцев.
На 70-й минуте встречи Маркос Акунья упал на боковой линии штрафной "оранье" после подножки от Дензела Дюмфриса. 11-метровый принялся пробивать Лионель Месси, который приговор реализовал.
Этот гол для Месси стал четвертым на текущем ЧМ, также на его счету уже 2 результативные передачи.
По голам на Чемпионате мира Лионель сравнялся с другой аргентинской легендой, Габриэлем Батистутой: у обоих нападающих по 10 голов. Следовательно, следующий результативный удар для Месси позволит ему стать самым результативным аргентинцем на Мундиалях.
Популярное сейчас
- Пока что главная сенсация турнира. Хорватия - Бразилия 1:1 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча
- Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ
- Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 14:50 Зарубежные X-Фактор Мбаппе, пешеход Месси, бунт Роналду, кайф Ван Гала, new Бразилия: обзор 1/8 и анонс к 1/4 ЧМ
- 13:10 Прогнозы на футбол Нидерланды - Аргентина. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира на 09.12.2022
- 16:38 Зарубежные Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира