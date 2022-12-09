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Нидерланды возрождают интригу в матче с Аргентиной. Вегхорст отыгрывает один гол. ВИДЕО
Будет комбек?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ваут Вегхорст забил в ворота сборной Аргентины и сократил отставание "оранье" до минимума в четвертьфинале ЧМ-2022.
Бергейс выполнил подачу с правого края, которую замкнул в штрафном "альбиселесте" Вегхорст.
Отметим, что до финального свистка остается около десяти минут без добавленного арбитром времени. Следить за игрой Нидерланды - Аргентина вы можете в нашем онлайне
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