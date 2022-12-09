Нидерланды возрождают интригу в матче с Аргентиной. Вегхорст отыгрывает один гол. ВИДЕО

Ваут Вегхорст забил в ворота сборной Аргентины и сократил отставание "оранье" до минимума в четвертьфинале ЧМ-2022.

Бергейс выполнил подачу с правого края, которую замкнул в штрафном "альбиселесте" Вегхорст.