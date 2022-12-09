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Нидерланды возрождают интригу в матче с Аргентиной. Вегхорст отыгрывает один гол. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Нидерланды возрождают интригу в матче с Аргентиной. Вегхорст отыгрывает один гол. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Ваут Вегхорст забил в ворота сборной Аргентины и сократил отставание "оранье" до минимума в четвертьфинале ЧМ-2022.

Бергейс выполнил подачу с правого края, которую замкнул в штрафном "альбиселесте" Вегхорст.

Отметим, что до финального свистка остается около десяти минут без добавленного арбитром времени. Следить за игрой Нидерланды - Аргентина вы можете в нашем онлайне здесь.

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В статье: Аргентина Нидерланды Ваут Вегхорст
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