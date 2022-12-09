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Безумный камбек. Нидерланды на 90+11 минуте сравнивают счет в матче с Аргентиной. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Дубль Вергхорста!

Безумный камбек. Нидерланды на 90+11 минуте сравнивают счет в матче с Аргентиной. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нидерландов забивает на 90+11 минуте матча против Аргентины и сравнивает счет после 0:2 к 73 минуте. Героем эпизода стал Вергхорст.

Арбитр встречи компенсировал ко второму тайму десять минут. На последнем обороте секундной стрелки "оранье" заработали стандарт недалеко от полукруга штрафного. Копмайнерс решил не бить, а сделал передачу низом на находившегося рядом со стенкой партнера.

Что интересно, решающий штрафной заработал сам Ваут Вергхорст. Он же положил начало камбэку и забил первый гол нидерландцев сегодня.

Следите за овертаймом матча Нидерланды - Аргентина в нашем онлайне здесь.

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В статье: Нидерланды
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Комментарии (7)
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osadob07 (жмеринка)
09.12.2022 в 23:24
кто из них играет лучше против автобусно тролейбусного парка?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2022 в 23:16
чумачечий голь!))
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
09.12.2022 в 23:14
Цікаво скільки б ще судді додали, щоб хтось зрівняв рахунок.. Рекордний чемпіонат по доданих, насправді компенсованих, хвилин.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
09.12.2022 в 23:11
Це - жестяк! Щиро радію камбеку Нідерландів! А гол - цукерка!
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
09.12.2022 в 23:16
Вибачте нема світла ... Чи було чого стільки додавати?
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
09.12.2022 в 23:28
Вважаю, що було. Після другого Аргентина нахабно тягнула час. Мессі почав симулювати, були затримки, була майже бійка. Тобто, арбітр додав справедливо.
+1
-1
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Kalyna (Montreal)
09.12.2022 в 23:07
Ораньє, вперед ! Я вірила до останньої хвилини, що зрівняєте.Підтримайте європейський поступ за хорватами !
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+3
-2

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