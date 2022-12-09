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Безумный камбек. Нидерланды на 90+11 минуте сравнивают счет в матче с Аргентиной. ВИДЕО
Дубль Вергхорста!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Нидерландов забивает на 90+11 минуте матча против Аргентины и сравнивает счет после 0:2 к 73 минуте. Героем эпизода стал Вергхорст.
Арбитр встречи компенсировал ко второму тайму десять минут. На последнем обороте секундной стрелки "оранье" заработали стандарт недалеко от полукруга штрафного. Копмайнерс решил не бить, а сделал передачу низом на находившегося рядом со стенкой партнера.
Что интересно, решающий штрафной заработал сам Ваут Вергхорст. Он же положил начало камбэку и забил первый гол нидерландцев сегодня.
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