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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00
День девятнадцатый
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предыдущий игровой день оказался очень насыщенным. Мы увидели два камбека и две серии пенальти, а всего футбол отнял от нашей жизни около шести часов. Но впереди нас ждут еще два четвертьфинала. Они обещают стать не менее увлекательными.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
17:00 Марокко – Португалия
21:00 Англия – Франция
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