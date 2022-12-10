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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

День девятнадцатый

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Предыдущий игровой день оказался очень насыщенным. Мы увидели два камбека и две серии пенальти, а всего футбол отнял от нашей жизни около шести часов. Но впереди нас ждут еще два четвертьфинала. Они обещают стать не менее увлекательными.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн) - результаты всех матчей четвертого этапа в таблицу уже добавлены и сейчас происходит их последняя проверка. Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net - попробуем найти ответы вместе с вами.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 19

17:00 Марокко – Португалия
21:00 Англия – Франция

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (3)
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Ama E new leveL (Черкаси)
10.12.2022 в 02:31
Марокко – Португалия 0-2Англия – Франция 1-0
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0
0
sweeet4 (Львів)
10.12.2022 в 02:28
Марокко - Португалія 2:1 Англія - Франція 1:2
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0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
10.12.2022 в 02:02
Марокко - Португалія 1:2 Англія - Франція 2:2
Ответить
0
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