Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00

Предыдущий игровой день оказался очень насыщенным. Мы увидели два камбека и две серии пенальти, а всего футбол отнял от нашей жизни около шести часов. Но впереди нас ждут еще два четвертьфинала. Они обещают стать не менее увлекательными.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь . Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн) - результаты всех матчей четвертого этапа в таблицу уже добавлены и сейчас происходит их последняя проверка. Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net - попробуем найти ответы вместе с вами.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

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17:00 Марокко – Португалия

21:00 Англия – Франция

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