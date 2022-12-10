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Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Лео выступил с критикой соперника

Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал игру сборной Нидерландов в матче четвертьфинала Чемпионата мира:

“Есть много деталей, которые вы понимаете на поле.

Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол, а затем начинает забрасывать мяч на самых высоких игроков”, - сказал Месси.

Отметим, что Лионель вчера отличился голом и ассистом в основное время, однако "оранье" успели отыграть два мяча и перевести игру в овертайм. Для Месси это взятие ворот было 10-м на Чемпионатах мира.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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VictCo (Київ)
10.12.2022 в 09:20
Бородатий клоун знову показав своє справжнє лице. Ван Гал на відміну від тебе всі свої трофеї здобув в чесній боротьбі, а не купляв їх. Стули писок, виродку!
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+1
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 09:17
Бляха, яка різниця на кого вони м'яч закидають, і як вони грають. І що означає "хороший" чи "поганий" футбол, якщо це приносить результат? Те що ви пропустили два м'ячі вчора, то суто ваша проблема, а не їхня. Це просто означає, що ви не такі вже бездоганні як вам здається... Хорватії удачі в півфіналі
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0
0
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 09:08
Ну і у чому він не прав... Тут одна "друга армія" так пишається своєю величчю, а сама у Ірану та Північній Кореї зброю закупає. Тому потрібно казати правду чи щось схоже на неї. Ну і дійсно грати, як більше виходить... А там як вийде Ми вже бачили, як команда, що спроможна продемонструвати справжнє "свято футболу" програє тому, хто вміє здебільшого "бітися-боротися".
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0
-2
nadobi (Полтава)
10.12.2022 в 08:54
Использовать сильные стороны своих игроков запрещено?
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.12.2022 в 08:32
Месси-...издун и его команда вообще не игрвет в футбол!
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+2
0
Caballero (DC)
10.12.2022 в 08:27
"...а я маленький и мне тяжело бороться с высокими," - добавил Месси.
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+4
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