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Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол
Лео выступил с критикой соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал игру сборной Нидерландов в матче четвертьфинала Чемпионата мира:
“Есть много деталей, которые вы понимаете на поле.
Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол, а затем начинает забрасывать мяч на самых высоких игроков”, - сказал Месси.
Отметим, что Лионель вчера отличился голом и ассистом в основное время, однако "оранье" успели отыграть два мяча и перевести игру в овертайм. Для Месси это взятие ворот было 10-м на Чемпионатах мира.
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