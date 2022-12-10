Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал игру сборной Нидерландов в матче четвертьфинала Чемпионата мира:

“Есть много деталей, которые вы понимаете на поле. Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол, а затем начинает забрасывать мяч на самых высоких игроков”, - сказал Месси.

Отметим, что Лионель вчера отличился голом и ассистом в основное время, однако "оранье" успели отыграть два мяча и перевести игру в овертайм. Для Месси это взятие ворот было 10-м на Чемпионатах мира.