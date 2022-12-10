Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался после матча с Хорватией на ЧМ-2022:

"Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили о том, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.

К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.

Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым. К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого", – сказал форвард.