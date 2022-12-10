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Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре

Чемпионат мира FIFA
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Игрок считает, что Бразилия должна была выиграть

Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался после матча с Хорватией на ЧМ-2022:

"Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили о том, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.

К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.

Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым. К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого", – сказал форвард.

Напомним, сборная Бразилии проиграла хорватам в 1/4 финала (2:4 по пенальти). Неймар должен был бить с точки пятым, но до него очередь не дошла.

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В статье: Неймар ЧМ-2022 Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Globo

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 09:15
Ну дійсно "яскраве свято футболу" ПРОГРАЛО "виснажливій боротьбі за результат"... Але це "примхи" футболу тому крім майстерності потрібно ще жагу до перемоги додавати.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 09:13
В чому несправедливість? В тому що ви не змогли гол забити за 90 хвилин матчу? Зараз ці всі бразіли будуть нити, що насправді вони чемпіони, а це все що було на полі не рахується
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