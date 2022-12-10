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Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре
Игрок считает, что Бразилия должна была выиграть
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался после матча с Хорватией на ЧМ-2022:
"Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили о том, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.
К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.
Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым. К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого", – сказал форвард.
Напомним, сборная Бразилии проиграла хорватам в 1/4 финала (2:4 по пенальти). Неймар должен был бить с точки пятым, но до него очередь не дошла.
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