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Аргентина выиграла больше всех серий пенальти на Чемпионатах мира
Хорватам еще далеко
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины во вчерашнем поединке четвертьфинала Чемпионата мира против Нидерландов прошла в следующий раунд Мундиаля в Катаре после серии пенальти.
Для “альбиселесте” эта победа в послематчевых одиннадцатиметровых стала пятой в истории выступлений на Мундиалях. Аргентинцы всего однажды уступали в этой серии – в 2006 году Германии.
В то же время для нидерландцев это поражение стало третьим на ЧМ после пенальти, в том числе вторым именно от Аргентины. Больше "оранье" таким образом вылетали только испанцы – четыре раза.
5/6 v 1/4 - Argentina have won the most penalty shootouts of any side in World Cup history (5 wins from 6), while only Spain (4) have lost more penalty shootouts at the World Cup than Netherlands (1 win from 4). Contrast. pic.twitter.com/kkvd0QJVh4— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2022
Отметим, что сборная Хорватии, которая в параллельном поединке четвертьфинала прошла тоже после удачной серии пенальти, сделала это в третий раз.
Напомним, что "шашечные" и "альбиселесте" встретятся в очном противостоянии 13 декабря в 21:00.
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