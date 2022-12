Аргентина выиграла больше всех серий пенальти на Чемпионатах мира

Сборная Аргентины во вчерашнем поединке четвертьфинала Чемпионата мира против Нидерландов прошла в следующий раунд Мундиаля в Катаре после серии пенальти.

Для “альбиселесте” эта победа в послематчевых одиннадцатиметровых стала пятой в истории выступлений на Мундиалях. Аргентинцы всего однажды уступали в этой серии – в 2006 году Германии.

В то же время для нидерландцев это поражение стало третьим на ЧМ после пенальти, в том числе вторым именно от Аргентины. Больше "оранье" таким образом вылетали только испанцы – четыре раза.

5/6 v 1/4 - Argentina have won the most penalty shootouts of any side in World Cup history (5 wins from 6), while only Spain (4) have lost more penalty shootouts at the World Cup than Netherlands (1 win from 4). Contrast. pic.twitter.com/kkvd0QJVh4