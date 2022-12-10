  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Аргентина выиграла больше всех серий пенальти на Чемпионатах мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентина выиграла больше всех серий пенальти на Чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Хорватам еще далеко

Аргентина выиграла больше всех серий пенальти на Чемпионатах мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Аргентины во вчерашнем поединке четвертьфинала Чемпионата мира против Нидерландов прошла в следующий раунд Мундиаля в Катаре после серии пенальти.

Для “альбиселесте” эта победа в послематчевых одиннадцатиметровых стала пятой в истории выступлений на Мундиалях. Аргентинцы всего однажды уступали в этой серии – в 2006 году Германии.

В то же время для нидерландцев это поражение стало третьим на ЧМ после пенальти, в том числе вторым именно от Аргентины. Больше "оранье" таким образом вылетали только испанцы – четыре раза.

Отметим, что сборная Хорватии, которая в параллельном поединке четвертьфинала прошла тоже после удачной серии пенальти, сделала это в третий раз.

Напомним, что "шашечные" и "альбиселесте" встретятся в очном противостоянии 13 декабря в 21:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Нидерланды
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде