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Роналду: Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков

Чемпионат мира FIFA
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Форвард благодарен фанатам его команды за поддержку

Роналду: Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам своей команды перед матчем 1/4 финала с Марокко.

"Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от Родины, мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев, и не только от них, и это потрясающе.

Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!" – написал Роналду.

Напомним, матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко пройдет сегодня. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Криштиану Роналду ЧМ-2022 Национальная сборная Португалии Национальная сборная Марокко
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Источник:
Твиттер Роналду

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