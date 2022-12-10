Роналду: Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам своей команды перед матчем 1/4 финала с Марокко.

"Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от Родины, мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев, и не только от них, и это потрясающе.

Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!" – написал Роналду.