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Роналду: Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков
Форвард благодарен фанатам его команды за поддержку
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам своей команды перед матчем 1/4 финала с Марокко.
"Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от Родины, мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев, и не только от них, и это потрясающе.
Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!" – написал Роналду.
Напомним, матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко пройдет сегодня. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
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