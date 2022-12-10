Во время матча Нидерланды – Аргентина скончался журналист из США

Во время вчерашнего поединка четвертьфинала ЧМ-2022 между Нидерландами и США скончался американский журналист CBS Грант Уолл. Об этом сообщил его брат в соцсетях.

The Guardian отмечает, что у журналиста произошел сердечный приступ в пресс-ложе в дополнительное время. 49-летнему работнику СМИ медики оказывали помощь прямо на стадионе, а затем повезли в больницу, однако спасти не смогли.

В то же время брат Уола добавил, что со здоровьем журналиста было все хорошо. Он не верит в естественную смерть Гранта, тем более что в Катаре ему не раз поступали угрозы. Брат считает, что Уола могли убить на его позицию.

Отметим, что журналист критиковал Катар на счет запрета ЛГБТ и ужасающих условий работников, строивших стадионы.