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Ван Дейк: Мы тренировали пенальти, но на тренировках нельзя смоделировать стадион, который свистит против тебя
Игрок дал комментарий о сложностях, с которыми столкнулась команда
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил поражение команды от Аргентины (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022:
— Мы проиграли по пенальти. Но это непросто. Это как лотерея. Мы сделали много. Мы вернулись в игру, но нам этого не хватило.
— Психологически вам было тяжелее?
— Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти. Однако во время тренировок невозможно смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Условия иные.
Это непросто, было высокое давление. Но я был готов к этому. Я стараюсь не падать духом. Да, ребята могут погрустить какое-то время. Это нормально. Надеюсь, в ближайшем будущем это чувство заменит чувство гордости за то, чего мы смогли добиться. И потом нужно развернуть это в голод до будущих побед.
Я оптимистичен о будущем этой команды. Но пока рано об этом говорить. Давайте подождем, пока Куман вернется и что уже будет дальше, — сказал защитник сборной Нидерландов.
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