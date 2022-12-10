Ван Дейк: Мы тренировали пенальти, но на тренировках нельзя смоделировать стадион, который свистит против тебя

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил поражение команды от Аргентины (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022:

— Мы проиграли по пенальти. Но это непросто. Это как лотерея. Мы сделали много. Мы вернулись в игру, но нам этого не хватило.

— Психологически вам было тяжелее?

— Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти. Однако во время тренировок невозможно смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Условия иные.

Это непросто, было высокое давление. Но я был готов к этому. Я стараюсь не падать духом. Да, ребята могут погрустить какое-то время. Это нормально. Надеюсь, в ближайшем будущем это чувство заменит чувство гордости за то, чего мы смогли добиться. И потом нужно развернуть это в голод до будущих побед.

Я оптимистичен о будущем этой команды. Но пока рано об этом говорить. Давайте подождем, пока Куман вернется и что уже будет дальше, — сказал защитник сборной Нидерландов.