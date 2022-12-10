Сборная ООН и ее голова авокадо. Марокко ищет африканский требл

Сборная Марокко была первой африканской, кто набрал очко на Чемпионате Мира - в 1970-ом. Первой африканской, кто вышел из группы - в 1986-ом. Она немного опоздала с выходом в четвертьфинал, став лишь четвёртой такой со своего континента. Зато стала первой такой арабской. И на Чемпионате, который по итогам группового турнира был объявлен Чемпионатом Африки и Азии, может стать первой африканской в полуфинале. Во всяком случае, Валид Реграги метит высоко.

Рука европейца в Африке

Мало что предвещало такой успех. "Львы Атласа" сменили тренера за менее чем три месяца до начала Мундиаля. Причину не скрывая. Вахид Халилходжич поссорился с лидерами команды и даже не вызывал в сборную Хакима Зиеша и Нуссара Мазрауи. Первого обвиняя в симулировании травмы и нежелании ехать в сборную весной. 47-летнего Реграги, несмотря на восемь лет карьеры главным, также встретили скептически. Считая слишком неопытным, да и слишком скучным, оборонительным.

Ну и вечная тема противостояния уроженцев Марокко и других стран не покидала. В сборной разделение на такие лагеря существует уже давно, навести мосты чаще всего не удавалось. Вторых обвиняли в отсутствии патриотизма, безразличии к стране, первых - в лени, непрофессионализме. И сам Реграги с этим отлично знаком, ведь отыграл за неё 45 матчей и был помощником главного тренера в 2012-13 годах.

Потому то, что так быстро сделал Валид - не менее, чем чудо. Он вернул всех в сборную и заставил бороться. О Зиеше говорит: "Говорят, что он сумасшедший, что неуправляем, что не может помочь команде. Но если дать ему любовь, он умрет за тебя. Я даю это и вижу, что в сборной он ведёт себя иначе, чем в клубах".

А Ашраф Хакими, не любящий обороняться, сейчас первый на всем турнире по отборам мяча и говорит, что все готовы умереть за тренера и Марокко.

В целом наставник вызвал 14 игроков (напоминаю, в заявке 26), родившихся не в Марокко. Больше, чем в любой другой сборной. А ещё ведь вылетел из-за травмы "француз" Харит, не прошёл отбор "испанец" Мунир Эль-Хаддади. Тем не менее, тренер сумел сплотить уроженцев Бельгии, Франции, Испании, Нидерландов, Италии и Канады с местными в одну боевую единицу.

Сам он, уроженец пригорода Парижа, говорит: "Говорили, что мы чужие, что ничего не чувствуем к Марокко, не любим Марокко. Но мы доказали, что марокканцы - всегда марокканцы и хотят умереть за сборную, хотят бороться. И даже дело не в паспортах, а в профессионализме. Или он есть у тебя, или его у тебя нет". Он придаёт особую важность приходу игроков из разных футбольных культур. "Моим делом было создать из них нужный коктейль. Мы создали семью".

Первая африканская сборная, выигравшая серию пенальти на Чемпионатах Мира. Еще и так уверенно, всухую. Это признак характера и сплоченности. Тем более, когда тренер Испании Луис Энрике заявлял, что требовал от своих игроков ещё в клубах пробить тысячу пенальти для тренировки. Реграги, видимо, нашёл лучший способ тренировки. В голове.

Он сумел быстро выстроить свою железную оборону. В семи матчах с Реграги во главе, включая серию пенальти, сборная не пропускала от чужих. Лишь автогол. Её и сейчас немного обвиняют в оборонительности. И вправду, по проценту владения мячом она предпоследняя среди всех 32-ух на ЧМ - 33. Даже против Канады владела 41 процент. По ударам по воротам 29-ая. Но Валид резонно говорит, что против Бельгии, Хорватии, Испании невозможно ожидать владения мячом.

Он даже говорил после группового турнира, что ему больше всего понравился второй тайм матча третьего тура против Канады. Сложнейший тайм в группе, в котором пришлось противостоять сильному давлению и лишь сантиметры отделили от потери победы. "Мы сами решили отказываться от владения мячом. Мы достаточно скромны, чтобы понять, что не на уровне Хорватии, Бельгии и Испании в этом плане".

Результат - три "сухих" матча, чего ни одной африканской сборной на одном Мундиале не удавалось. Самому Марокко во всей истории выступления на ЧМ до 2022-го в целом удавалось три таких. Результат - первый африканский тренер в 1/4 финала в истории.

Весёлая и жёсткая голова авокадо

В принципе, Реграги из тех, для кого игровая карьера была лишь подготовкой к тренерской. Как игрок он балансировал между Высшим и вторым дивизионами Франции и Испании ("Тулуза", "Аяччо", "Расинг" Сантандер, "Гренобль"). Но известный французский тренер Ролан Курбис заявляет: "Я тренировал Зинедина Зидана и Реграги и никогда бы не мог подумать, что первый станет тренером, да ещё и такого уровня, зато был всегда уверен, что второй станет сильным тренером".

И в свои годы Валид уже выиграл два Чемпионата Марокко с разными командами, Кубок страны. Выиграл и Чемпионат Катара в сезоне 2019/20. Более того, он действующий чемпион не только Марокко, но и всей Африки. Приведя "Видад" к третьему Кубку Чемпионов в истории. С помощью все того же оборонительного футбола и интенсивных изнуряющих тренировок, а и то, и другое в Африке терпеть не могут. Со шлейфом унизительной клички местных СМИ "голова авокадо".

На эту кличку обладатель университетского диплома экономиста ответил уже в Катаре, сфотографировавшись с мячом внутри авокадо и показывая на свою лысую голову.

При его жёсткости, игравший с ним Насим Акрур рассказывает, что он всегда в хорошем настроении, всегда был компанейским человеком. Курбис помнит его постоянство, стабильность, всегда громкий голос в раздевалке. "Я не помню ни одного его плохого матча". И эти качества проявляются и сейчас. Даже в статье на официальном сайте ФИФА прежде всего отметили, как он "объединил всех, принес стабильность в раздевалке и исправил трещины в команде".

Любимым жестом игроков во время празднования голов стало похлопывание своего тренера по голове. Чему он нисколько не обижается. "Наверное, они считают, что это приносит удачу". Сам он и вправду ведёт себя как ещё один игрок. Играет в "собачку" с игроками. Несколько дней назад даже якобы обиделся на Зиеша, схватил мяч и погнался за ним. Оба, да и все присутствовавшие, покатывались со схему.

Одним из его ходов стало требование от Федерации пригласить в Катар семьи игроков и даже оплатить их пребывание. И, как заявляют игроки, это оказало благотворное влияние, сплотило коллектив. Даже на самого тренера, мать которого также приехала. Заявляя, что за 50 последних лет не выезжала из Франции, а на матчи сына, ни как игрока, ни как тренера, вообще никогда в жизни не ходила. При ней после матча против Испании Валид не сдерживал слез.

Он особенно гордится своей работой по объединению таких разных игроков. В самом Марокко часто не очень хотели вызывать не родившихся в стране. И сам Реграги напоминает, как отчаянно боролся почти в одиночку против такой точки зрения. А теперь, когда испанская газета La Vanguardia написала анонс 1/8 финала под заголовком "Испания против сборной ООН", на неё уже набросились все марокканские болельщики.

Безграничные амбиции

Успех Марокко не пришёл на пустом месте. Приглашение "чужаков" плюс развитие местной инфраструктуры сделали свое дело. Страна подавала на принятие Чемпионата Мира-2026 и собирается подавать на ЧМ-2030. Строятся стадионы и тренировочные базы за крупные суммы. Сам Реграги отмечает это.

"Мы хотим быть локомотивом Африки. Континент продвигается вперёд, и Марокко прилагает немало усилий для этого. Теперь мы не должны заснуть, мы должны продолжать. Часто африканский футбол считают недоразвитым, но на этом Чемпионате мы показали, что способны дать бой всем. Почему бы в будущем не выиграть Чемпионат Мира? У моих амбиций нет границ".

И вправду, скачок Африки на этом Мундиале огромен. Уже семь побед при том, что ранее не добывала больше четырёх. Так что можно мечтать и о первом полуфинале. Даже прямо сейчас.

"Ранее лишь марокканцы болели за нас. Теперь, после вылета всех, за нас болеют все африканцы и арабы. И мы хотим поднять знамя Африки и арабского мира ввысь. Мы не смотрим в прошлое. Это новое поколение, и менталитет должен измениться раз и навсегда".

Свой первый выход в плей-офф Мундиалей Марокко оформил благодаря двум 0:0 и затем 3:1 над Португалией. Сейчас, после двух 0:0 на турнире, вновь ожидает Португалия. Неужели история повторится, и Марокко оформит африканский требл - первое очко континента, первый выход в плей-офф и первый выход в полуфинал? Бойцы Реграги способны.

Фото - Getty Images, FIFA.com