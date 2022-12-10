Тен Хаг: Роналду никогда не говорил мне, что хочет уйти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, что бывший нападающий команды Криштиану Роналду никогда не говорил нидерландскому наставнику, что хочет уйти.

"Роналду до интервью никогда не говорил мне о своём желании уйти. Он никогда не говорил мне: "Я хочу уйти".

Летом у нас был один разговор — он подошёл ко мне и сказал: "Я скажу через семь дней, хочу ли я остаться". Потом он вернулся и сказал: "Я хочу остаться". И до его интервью я не слышал ничего о том, что он хочет уйти.

Но это теперь прошлое. Мы смотрим в будущее. Нужно двигаться дальше. Я хочу идти в будущее. Мы хотим нового будущего для "Манчестер Юнайтед", а он не захотел быть его частью. Мы двигаемся дальше.

Роналду хороший игрок, и он мог бы помочь нам достичь тех целей, которые у нас есть. Это очевидно. Но не судьба", - сказал коуч.