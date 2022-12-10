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Тен Хаг: Роналду никогда не говорил мне, что хочет уйти
Однако это не мешало разногласиям между тренером и игроком
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, что бывший нападающий команды Криштиану Роналду никогда не говорил нидерландскому наставнику, что хочет уйти.
"Роналду до интервью никогда не говорил мне о своём желании уйти. Он никогда не говорил мне: "Я хочу уйти".
Летом у нас был один разговор — он подошёл ко мне и сказал: "Я скажу через семь дней, хочу ли я остаться". Потом он вернулся и сказал: "Я хочу остаться". И до его интервью я не слышал ничего о том, что он хочет уйти.
Но это теперь прошлое. Мы смотрим в будущее. Нужно двигаться дальше. Я хочу идти в будущее. Мы хотим нового будущего для "Манчестер Юнайтед", а он не захотел быть его частью. Мы двигаемся дальше.
Роналду хороший игрок, и он мог бы помочь нам достичь тех целей, которые у нас есть. Это очевидно. Но не судьба", - сказал коуч.
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