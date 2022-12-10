  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси признан лучшим игроком матча против Нидерландов. Лео обновил свой же рекорд
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси признан лучшим игроком матча против Нидерландов. Лео обновил свой же рекорд

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

У нападающего гол плюс пас

Месси признан лучшим игроком матча против Нидерландов. Лео обновил свой же рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Национальной сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2022 против Нидерландов. Об этом сообщила ФИФА.

Капитан "Альбиселесте" во вчерашнем поединке оформил сначала результативную передачу, а потом еще и отличился с пенальти. Кроме этого Лео реализовал удар у послематчевых одиннадцатиметровых.

Добавим, что для Месси эта награда стала девятой на Мундиалях. Это, как минимум, на две больше, чем у ближайшего преследователя, которым является Кришитану Роналду. В частности, на текущем Мундиале Лео трижды был награжден этим трофеем.

Читайте такжеМесси обошел Роналду по количеству голов на крупных турнирах

Напомним, что Месси с четырьмя голами и дома асистами идет на второй строчке бомбардиров Чемпионата мира в Катаре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 11:02
Так майстерність Мессі дозволяє, йому навіть "здебільшого пішки" творити дива на полі До того Ліонель не скандаліст, принаймні у "публічному вимірі"... Чи чули, щоб його сестра розповідала, про велич Лео? Та і ім'я тепер працює на нього.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде