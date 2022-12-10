Месси признан лучшим игроком матча против Нидерландов. Лео обновил свой же рекорд

Форвард Национальной сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2022 против Нидерландов. Об этом сообщила ФИФА.

Капитан "Альбиселесте" во вчерашнем поединке оформил сначала результативную передачу, а потом еще и отличился с пенальти. Кроме этого Лео реализовал удар у послематчевых одиннадцатиметровых.

Добавим, что для Месси эта награда стала девятой на Мундиалях. Это, как минимум, на две больше, чем у ближайшего преследователя, которым является Кришитану Роналду. В частности, на текущем Мундиале Лео трижды был награжден этим трофеем.

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Напомним, что Месси с четырьмя голами и дома асистами идет на второй строчке бомбардиров Чемпионата мира в Катаре.