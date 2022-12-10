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"Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню". Месси раскритиковал арбитра матча против Нидерландов
Досталось испанскому рефери
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча против Нидерландов раскритиковал работу главного арбитра Антонио Матео Лаоса:
“Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не выходит быть честным, тебя потом наказывают за это.
Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна просмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню”, - сказал Месси.
Отметим, что за вчерашний матч арбитр продемонстрировал более 15 желтых карточек, включая тренеров.
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