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"Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню". Месси раскритиковал арбитра матча против Нидерландов

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Досталось испанскому рефери

"Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню". Месси раскритиковал арбитра матча против Нидерландов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча против Нидерландов раскритиковал работу главного арбитра Антонио Матео Лаоса:

“Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не выходит быть честным, тебя потом наказывают за это.

Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна просмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню”, - сказал Месси.

Отметим, что за вчерашний матч арбитр продемонстрировал более 15 желтых карточек, включая тренеров.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды Антонио Матеу Лаос
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Источник:
TYC Sports

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Комментарии (7)
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meser81 (Кам'янець)
10.12.2022 в 11:33
Дійсно, декількох аргентинських муднів типу Паредеса треба було ще в основний час видаляти ))
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+4
0
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Крістофер (Луцьк)
10.12.2022 в 11:33
Стыдно читать. Что ты несёшь? Бред от обиженного, завистливого лузера. Гном, выпрыгни в окно.
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 11:34
Ви ще сестру Кристінки не читали
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+2
-3
dsub!n (Україна)
10.12.2022 в 11:35
Навіщо ти порівнюєш бородатого клоуна з найкращим футболістом в історії футболу? Ти при своєму розумі?
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 11:32
Дійсно то якесь шаленство додавати до половини матчів по десять та більше хвилин. Так пару матчів затягнулися тому що гравцям надавали допомогу по декілька хвилин, але замість трьох... п'яти додавати ДЕСЯТЬ то вже занадто. Та і знає Мессі того Лаоса... Не один раз на "рівному місці" знаходив привід Барселоні наґидити.
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0
-3
dsub!n (Україна)
10.12.2022 в 11:29
Клоуну вічно щось заважає. Вже арбітр не такий.
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 11:25
Тут повністю погоджуюсь з Мессі. Ніколи не розумів тих, хто записував цього пана ледь не в найкращого арбітра світу.
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+1
-1

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