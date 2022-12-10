Эмилиано Мартинес: Аргентина вышла в полуфинал, потому что у нас есть яйца, есть страсть, есть сердце

Вратарь сборной Аргентины поделился своими впечатлениями после победы над Нидерландами в 1/4 ЧМ:

– Только послушайте людей! Мы играли ради 45 миллионов. В стране непростая экономическая ситуация. Доставлять людям радость – это самое приятное, что я могу сделать в данный момент.

– Почему вы вышли в полуфинал?

– Потому что у нас есть яйца, есть страсть, есть сердце. И мы делаем это для 45 миллионов человек.

Дайте мне насладиться, потом мы проанализируем Хорватию, – сказал Эмилиано Мартинес.

Напомним, аргентинцы вышли в полуфинал, победив Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3). Эмилиано Мартинес отразил два удара в послематчевой серии.