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Ван Гал заявил, что он уходит из сборной Нидерландов

Чемпионат мира FIFA
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Целая эпоха

Ван Гал заявил, что он уходит из сборной Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже бывший тренер сборной Нидерландов 71-летний Луи ван Гал объявил о своем уходе из команды:

“Я не буду продолжать занимать должность главного тренера команды. Это был определенный период времени, игра с Аргентиной – моя последняя.

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Это мой третий срок работы в сборной, мы не проиграли ни одного матча. Не знаю, в скольких победили. Можете зайти в Google и ввести: "Сборная Нидерландов - Луи ван Гал", - сказал ван Гал.

Отметим, что ван Гал вернулся в команду в августе 2021-го года. Это было третье пришествие наставника, ведь он работал вместе с "оранье" в 2000-2001 гг. и 2012-2014 гг. В общей сложности во главе Нидерландов он провел 63 игры, в том числе 20 во время третьего своего рабочего срока.

Также отметим, что 12 поединков нидерландцы под руководством Ван Гала провели на Чемпионатах мира и ни в одном из них не уступили в основное время. Лишь серия пенальти в обеих встречах с Аргентиной останавливала "оранье" от прохода в следующий раунд.

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В статье: Аргентина Нидерланды Луи Ван Гал
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Источник:
SkySports

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