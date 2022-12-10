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Тренер Аргентины: Месси показал, что он лучший игрок всех времен

Чемпионат мира FIFA
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Записал в свой актив три результативных действия

Тренер Аргентины: Месси показал, что он лучший игрок всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в матче против Нидерландов:

“У этой команды дух, и она всегда может противостоять ситуации. На мой взгляд, мы не должны были доводить дело до пенальти, но даже в этом случае команда продолжала показывать свое лицо. У нас была игра под контролем, но такое бывает в футболе, даже когда думаешь, что все закончено. У этой команды есть молодость и гордость. Важно никогда не сдаваться.

Мы всегда думаем об атаке. Игра была настолько плотной, что нам было тяжело, особенно во втором тайме. Тем не менее, мы удовлетворены. Знали, что в дополнительное время, играя в свой футбол, мы сможем изменить результат. Мы уже не раз показывали характер на этом чемпионате мира.

У меня было много исполнителей, желающих пробить пенальти. Это очень положительно для команды. Мы знали, что Эмилиано Мартинес может отбивать 11-ти метровые удары. Сегодня Лео Месси показал, что он самый лучший игрок всех времен”, - сказал Скалони.

Отметим, что в следующем поединке аргентинцы встретятся с хорватами. Этот матч полуфинала Чемпионата мира запланирован на 13 декабря.

Также добавим, что Месси во вчерашнем поединке записал в свой актив результативную передачу, гол с пенальти и забитый послематчевой одиннадцатиметровый.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды Лионель Скалони
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Комментарии (3)
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shofipisee
10.12.2022 в 14:11
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 12:38
Ну це не зовсім правда... Насправді визначити "найкращого гравця всіх часів" НЕ МОЖЛИВО! Це як визначати кращого тенора "всіх часів"! Тут у кожного своя база та свої прихильники!
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-2
Caballero (DC)
10.12.2022 в 11:59
А ось це неправда. Мессі це лише Ноги. А Марадона був Мозком Аргентини.
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