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Тренер Аргентины: Месси показал, что он лучший игрок всех времен
Записал в свой актив три результативных действия
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в матче против Нидерландов:
“У этой команды дух, и она всегда может противостоять ситуации. На мой взгляд, мы не должны были доводить дело до пенальти, но даже в этом случае команда продолжала показывать свое лицо. У нас была игра под контролем, но такое бывает в футболе, даже когда думаешь, что все закончено. У этой команды есть молодость и гордость. Важно никогда не сдаваться.
Мы всегда думаем об атаке. Игра была настолько плотной, что нам было тяжело, особенно во втором тайме. Тем не менее, мы удовлетворены. Знали, что в дополнительное время, играя в свой футбол, мы сможем изменить результат. Мы уже не раз показывали характер на этом чемпионате мира.
У меня было много исполнителей, желающих пробить пенальти. Это очень положительно для команды. Мы знали, что Эмилиано Мартинес может отбивать 11-ти метровые удары. Сегодня Лео Месси показал, что он самый лучший игрок всех времен”, - сказал Скалони.
Отметим, что в следующем поединке аргентинцы встретятся с хорватами. Этот матч полуфинала Чемпионата мира запланирован на 13 декабря.
Также добавим, что Месси во вчерашнем поединке записал в свой актив результативную передачу, гол с пенальти и забитый послематчевой одиннадцатиметровый.
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