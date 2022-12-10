Тренер Аргентины: Месси показал, что он лучший игрок всех времен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в матче против Нидерландов:

“У этой команды дух, и она всегда может противостоять ситуации. На мой взгляд, мы не должны были доводить дело до пенальти, но даже в этом случае команда продолжала показывать свое лицо. У нас была игра под контролем, но такое бывает в футболе, даже когда думаешь, что все закончено. У этой команды есть молодость и гордость. Важно никогда не сдаваться.

Мы всегда думаем об атаке. Игра была настолько плотной, что нам было тяжело, особенно во втором тайме. Тем не менее, мы удовлетворены. Знали, что в дополнительное время, играя в свой футбол, мы сможем изменить результат. Мы уже не раз показывали характер на этом чемпионате мира.

У меня было много исполнителей, желающих пробить пенальти. Это очень положительно для команды. Мы знали, что Эмилиано Мартинес может отбивать 11-ти метровые удары. Сегодня Лео Месси показал, что он самый лучший игрок всех времен”, - сказал Скалони.