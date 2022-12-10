Неймар: Слишком рано говорить, что это мой последний ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, станет ли Мундиаль в Катаре последним для него:

“Слишком рано говорить об этом. У меня нет точного представления, не могу ничего гарантировать”, – сказал Неймар.

Напомним, что Неймар в начале ноября заявил, что будет играть на Чемпионате мира как на последнем.

Также отметим, что для нападающего этот Мундиаль был третьим в его карьере. Следующее мировое первенство запланировано на лето 2026 – на тот момент Неймару исполнится 34 года.