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Неймар: Слишком рано говорить, что это мой последний ЧМ
Слишком молодой возраст для финиша
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, станет ли Мундиаль в Катаре последним для него:
“Слишком рано говорить об этом. У меня нет точного представления, не могу ничего гарантировать”, – сказал Неймар.
Напомним, что Неймар в начале ноября заявил, что будет играть на Чемпионате мира как на последнем.
Также отметим, что для нападающего этот Мундиаль был третьим в его карьере. Следующее мировое первенство запланировано на лето 2026 – на тот момент Неймару исполнится 34 года.
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