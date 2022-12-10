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Неймар: Слишком рано говорить, что это мой последний ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Слишком молодой возраст для финиша

Неймар: Слишком рано говорить, что это мой последний ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, станет ли Мундиаль в Катаре последним для него:

“Слишком рано говорить об этом. У меня нет точного представления, не могу ничего гарантировать”, – сказал Неймар.

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Напомним, что Неймар в начале ноября заявил, что будет играть на Чемпионате мира как на последнем.

Также отметим, что для нападающего этот Мундиаль был третьим в его карьере. Следующее мировое первенство запланировано на лето 2026 – на тот момент Неймару исполнится 34 года.

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В статье: Бразилия Неймар
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Источник:
Fabrizio Romano

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