Месси: Хорватия показала, что это отличная команда. Иногда они играли наравне с Бразилией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал игру следующего соперника "альбиселесте" на Чемпионате мира в Катаре:

“Хорватия показала, что это отличная команда. Порой они играли наравне с Бразилией. Хорваты уже давно работают с этим тренером, и они хорошо знают друг друга”, – сказал Месси.

Отметим, что Аргентина встретится с Хорватией 13 декабря в 21.00. Это будет первая встреча команд с прошлого Чемпионата мира – тогда "шашечные" на групповом этапе обыграли "альбиселесте" со счетом 3:0.