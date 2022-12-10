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Месси: Хорватия показала, что это отличная команда. Иногда они играли наравне с Бразилией
С уважением к сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал игру следующего соперника "альбиселесте" на Чемпионате мира в Катаре:
“Хорватия показала, что это отличная команда. Порой они играли наравне с Бразилией. Хорваты уже давно работают с этим тренером, и они хорошо знают друг друга”, – сказал Месси.
Отметим, что Аргентина встретится с Хорватией 13 декабря в 21.00. Это будет первая встреча команд с прошлого Чемпионата мира – тогда "шашечные" на групповом этапе обыграли "альбиселесте" со счетом 3:0.
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