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Кейн: Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал
Надеется на победу на Чемпионате мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился целями команды на Мундиаль в Катаре:
“Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Есть несколько отличных команд, но мы знаем, что мы тоже очень хорошая команда.
У нас есть настоящая вера и решимость добиться успеха. Мы можем доказать это только на поле и победить Францию. Это не финал. Это ещё один шаг к тому, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира.
В 2018 году мы действительно не знали, что ожидать от состава. Это был новый опыт для многих из нас. Я не уверен, была ли у нас тогда вера в победу на турнире. Мы подтвердили это на Евро, добравшись до финала.
Вера всё крепла и крепла. Мы приехали на этот турнир, надеясь, что сможем его выиграть”, - сказал Кейн.
Отметим, что на текущем Мундиале нападающий записал в свой актив один гол и три ассиста в четырех встречах.
Напомним, что следующий матч сборная Англии проведет против Франции сегодня, 10 декабря, в рамках четвертьфинала мирового первенства в Катаре. Поединок запланирован на 21:00.
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