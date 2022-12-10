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Кейн: Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Надеется на победу на Чемпионате мира

Кейн: Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился целями команды на Мундиаль в Катаре:

“Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Есть несколько отличных команд, но мы знаем, что мы тоже очень хорошая команда.

У нас есть настоящая вера и решимость добиться успеха. Мы можем доказать это только на поле и победить Францию. Это не финал. Это ещё один шаг к тому, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира.

В 2018 году мы действительно не знали, что ожидать от состава. Это был новый опыт для многих из нас. Я не уверен, была ли у нас тогда вера в победу на турнире. Мы подтвердили это на Евро, добравшись до финала.

Вера всё крепла и крепла. Мы приехали на этот турнир, надеясь, что сможем его выиграть”, - сказал Кейн.

Отметим, что на текущем Мундиале нападающий записал в свой актив один гол и три ассиста в четырех встречах.

Напомним, что следующий матч сборная Англии проведет против Франции сегодня, 10 декабря, в рамках четвертьфинала мирового первенства в Катаре. Поединок запланирован на 21:00.

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В статье: Англия Харри Кейн
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Источник:
SkySports

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