Думфрис оказывал давление на Лаутаро перед пенальти, за что был удален. Аргентинцы ответили насмешками

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис не получил предупреждения за 120 минут (плюс еще компенсированное время) игрового времени в поединке против Аргентины, однако отметился во время серии послематчевых пенальти.

Правый оборонец пытался психологически повлиять на игроков соперника, а в частности на Лаутаро Мартинеса, который шел пробивать решающий пенальти. Арбитр остановил попытку Думфриса желтой карточкой. После того, как аргентинский нападающий все же забил одиннадцатиметровый и вывел свою команду в полуфинал, Дензел получил еще и второй “горчичник” и был удален. Так же за схожие действия получил предупреждение и Ноа Ланг.

После гола Мартинеса аргентинцы праздновали проход в следующий раунд, но сначала они сконцентрировали свою радость в сторону нидерландской команды.

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