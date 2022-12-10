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Думфрис оказывал давление на Лаутаро перед пенальти, за что был удален. Аргентинцы ответили насмешками
Горячее окончание очень эмоционального матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис не получил предупреждения за 120 минут (плюс еще компенсированное время) игрового времени в поединке против Аргентины, однако отметился во время серии послематчевых пенальти.
Правый оборонец пытался психологически повлиять на игроков соперника, а в частности на Лаутаро Мартинеса, который шел пробивать решающий пенальти. Арбитр остановил попытку Думфриса желтой карточкой. После того, как аргентинский нападающий все же забил одиннадцатиметровый и вывел свою команду в полуфинал, Дензел получил еще и второй “горчичник” и был удален. Так же за схожие действия получил предупреждение и Ноа Ланг.
После гола Мартинеса аргентинцы праздновали проход в следующий раунд, но сначала они сконцентрировали свою радость в сторону нидерландской команды.
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"Я праздновал прямо перед игроками Нидерландов потому, что один из них перед каждым ударом в серии подходил к нашим футболистам и что-то говорил. Картинка вырвана из контекста, это просто был ответ", - прокомментировал эту ситуацию Николас Отаменди.
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