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Саутгейт: Мы должны работать все вместе, чтобы остановить такого игрока, как Мбаппе
Тренер понимает, что нейтрализация француза является важнейшей задачей
Фото: twitter.com/England
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о противостоянии защитника Кайла Уолкера с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира:
"Думаю, мы всегда хотели, чтобы Кайл был на турнире. Он был очень важным игроком для нас в течение последних шести лет.
Кайл готов. Мы говорим об одном из соперников, но мы играем с Францией, которая является фантастической командой. Мы знаем о качествах всей команды. Это то, что заставило их справиться с потерей некоторых ключевых игроков.
Есть 10 противостояний один на один, но все должны поддерживать друг друга. Мы должны работать сообща, чтобы остановить такого игрока. Обязанности возлагаются на его прямого оппонента", - сказал коуч.
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