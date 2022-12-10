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Саутгейт: Мы должны работать все вместе, чтобы остановить такого игрока, как Мбаппе

Чемпионат мира FIFA
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Тренер понимает, что нейтрализация француза является важнейшей задачей

Саутгейт: Мы должны работать все вместе, чтобы остановить такого игрока, как Мбаппе

Фото: twitter.com/England

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о противостоянии защитника Кайла Уолкера с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира:

"Думаю, мы всегда хотели, чтобы Кайл был на турнире. Он был очень важным игроком для нас в течение последних шести лет.

Кайл готов. Мы говорим об одном из соперников, но мы играем с Францией, которая является фантастической командой. Мы знаем о качествах всей команды. Это то, что заставило их справиться с потерей некоторых ключевых игроков.

Есть 10 противостояний один на один, но все должны поддерживать друг друга. Мы должны работать сообща, чтобы остановить такого игрока. Обязанности возлагаются на его прямого оппонента", - сказал коуч.

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В статье: ЧМ-2022 Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции
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Источник:
Sky Sports

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