Дани Алвеш: Этот ЧМ был последним для меня, но не думаю, что для Неймара тоже

Правый защитник сборной Бразилии Дани Алвеш прокомментировал свою дальнейшую карьеру в составе "селесао":

“Этот Чемпионат был последним для меня, мне пора это сказать. Но я не думаю, что это будет то же самое для Неймара. Он замечательный, бразильскому футболу он нужен, чтобы продолжать”, - сказал Дани Алвеш.