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Дани Алвеш: Этот ЧМ был последним для меня, но не думаю, что для Неймара тоже

Чемпионат мира FIFA
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У Дани уже скоро юбилей

Дани Алвеш: Этот ЧМ был последним для меня, но не думаю, что для Неймара тоже

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник сборной Бразилии Дани Алвеш прокомментировал свою дальнейшую карьеру в составе "селесао":

“Этот Чемпионат был последним для меня, мне пора это сказать. Но я не думаю, что это будет то же самое для Неймара. Он замечательный, бразильскому футболу он нужен, чтобы продолжать”, - сказал Дани Алвеш.

Отметим, что на текущем Мундиале 39-летний Алвеш провел 118 минут в двух матчах. Эти поединки стали для него соответственно 125-м и 126-м в составе "селесао".

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В статье: Бразилия Неймар Дани Алвеш
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Источник:
Fabrizio Romano

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