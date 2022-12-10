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Дани Алвеш: Этот ЧМ был последним для меня, но не думаю, что для Неймара тоже
У Дани уже скоро юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник сборной Бразилии Дани Алвеш прокомментировал свою дальнейшую карьеру в составе "селесао":
“Этот Чемпионат был последним для меня, мне пора это сказать. Но я не думаю, что это будет то же самое для Неймара. Он замечательный, бразильскому футболу он нужен, чтобы продолжать”, - сказал Дани Алвеш.
Отметим, что на текущем Мундиале 39-летний Алвеш провел 118 минут в двух матчах. Эти поединки стали для него соответственно 125-м и 126-м в составе "селесао".
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