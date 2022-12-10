Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар: Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на сто процентов, что останусь
Игрок пока не принял решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Неймар поделился эмоциями после вылета Бразилии с ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, 4:2 по пен.):
– Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль.
Я бы хотел поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды.
К сожалению, мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и страдать из-за него.
– Вы остаетесь в сборной?
– Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо соображаю.
Сказать сейчас, что это конец, – значит поспешить. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую, – сказал Неймар.
Популярное сейчас
- Англия – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Марокко – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Хорваты выбивают Бразилию, Месси и Аргентина уже в 1/2. Главные новости за 9-е декабря
- Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО