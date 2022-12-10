Неймар: Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на сто процентов, что останусь

Неймар поделился эмоциями после вылета Бразилии с ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, 4:2 по пен.):

– Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль.

Я бы хотел поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды.

К сожалению, мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и страдать из-за него.

– Вы остаетесь в сборной?

– Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо соображаю.

Сказать сейчас, что это конец, – значит поспешить. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую, – сказал Неймар.