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Неймар: Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на сто процентов, что останусь

Чемпионат мира FIFA
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Игрок пока не принял решение

Неймар: Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на сто процентов, что останусь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар поделился эмоциями после вылета Бразилии с ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, 4:2 по пен.):

– Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль.

Я бы хотел поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды.

К сожалению, мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и страдать из-за него.

– Вы остаетесь в сборной?

– Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо соображаю.

Сказать сейчас, что это конец, – значит поспешить. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую, – сказал Неймар.

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В статье: Неймар ЧМ-2022 Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Globo

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