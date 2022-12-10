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Пирс Морган: Месси оскорбил Луи Ван Гала, его помощника, судью и соперника. Сделал бы это Роналду - к этому было бы больше внимания
Эксперт раскритиковал аргентинца
Фото: TALK TV
Журналист Пирс Морган раскритиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Нидерландами (2:2, по пенальти – 3:2):
"Итак, вчера Месси оскорбил судью Антонио Матеу Лаоса, тренера Нидерландов Луи ван Гала и Эдгара Давидса, а также одого из соперников - Ваута Вегхорста
Мне кажется, сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания", – написал Морган в твиттере.
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Источник:Твиттер Моргана
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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkiv)
10.12.2022 в 15:41
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Dimka26 (Чернигов)
10.12.2022 в 15:37
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dsub!n (Україна)
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