  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Пирс Морган: Месси оскорбил Луи Ван Гала, его помощника, судью и соперника. Сделал бы это Роналду - к этому было бы больше внимания
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирс Морган: Месси оскорбил Луи Ван Гала, его помощника, судью и соперника. Сделал бы это Роналду - к этому было бы больше внимания

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Эксперт раскритиковал аргентинца

Пирс Морган: Месси оскорбил Луи Ван Гала, его помощника, судью и соперника. Сделал бы это Роналду - к этому было бы больше внимания

Фото: TALK TV

Новина українською

Журналист Пирс Морган раскритиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Нидерландами (2:2, по пенальти – 3:2):

"Итак, вчера Месси оскорбил судью Антонио Матеу Лаоса, тренера Нидерландов Луи ван Гала и Эдгара Давидса, а также одого из соперников - Ваута Вегхорста

Мне кажется, сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания", – написал Морган в твиттере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пирс Морган
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер Моргана

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
10.12.2022 в 15:41
Я після перекупленого Мессі Золотого мяча взагалі перестав сприймати його як якусь зірку. Бо величезні регалії передбачають і величезну відповідальність. А тут таке відчуття, ніби Джоконду Леонардо намагаються запхати в дамську косметичку. Разом з рамою. І з музейною кімнатою. А воно ж звісно не лізе.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2022 в 15:37
Просто Месси из себя строит тихоню, типо интроверт такой. внутри себя. Поэтому многие и думают, что он скромный парень. простой парень - это Гризманн, Лука Модрич - без понтов, но не этот. Просто Роналду больше экстраверт и холерик, поэтому видны его эмоции, а Месси любит понтоваться изподтишка , управлять всеми, чтобы все было по его, иначе он обидится. Помнится, как он из сборной уходил несколько раз, когда что-то было не так, Барсу шантажировал, чтобы руководство сменить. Вот вам и весь Месси как человек.
Ответить
+2
0
avatar
Крістофер (Луцьк)
10.12.2022 в 14:58
Тому що подібна поведінка від найкращого футболіста в історії футболу дивує і обурює, тому про ту, чи іншу подію навіть через 10 років згадують. А Мессі... Кого хвилює що цей дурень відмочив? День-два поговорили і забули. Так само через день-два про нього забудуть, коли завершить кар'єру. Ніщо. Порожнє місце.
Ответить
+2
-1
dsub!n (Україна)
10.12.2022 в 14:50
Бородатий клоун в чергове показав своє справжнє лице.
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде