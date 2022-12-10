Пирс Морган: Месси оскорбил Луи Ван Гала, его помощника, судью и соперника. Сделал бы это Роналду - к этому было бы больше внимания

Просто Месси из себя строит тихоню, типо интроверт такой. внутри себя. Поэтому многие и думают, что он скромный парень. простой парень - это Гризманн, Лука Модрич - без понтов, но не этот. Просто Роналду больше экстраверт и холерик, поэтому видны его эмоции, а Месси любит понтоваться изподтишка , управлять всеми, чтобы все было по его, иначе он обидится. Помнится, как он из сборной уходил несколько раз, когда что-то было не так, Барсу шантажировал, чтобы руководство сменить. Вот вам и весь Месси как человек.