Вегхорст: Я хотел пожать Месси руку после игры, но он отбросил мою и не хотел говорить

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст поделился деталями своего конфликта с Лионелем Месси.

Форвард нидерландцев Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время.

После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту: "Че уставился, придурок? Иди отсюда". У игроков также были стычки во время игры.