  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Вегхорст: Я хотел пожать Месси руку после игры, но он отбросил мою и не хотел говорить
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вегхорст: Я хотел пожать Месси руку после игры, но он отбросил мою и не хотел говорить

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Игрок рассказал подробности

Вегхорст: Я хотел пожать Месси руку после игры, но он отбросил мою и не хотел говорить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст поделился деталями своего конфликта с Лионелем Месси.

Форвард нидерландцев Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время.

После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту: "Че уставился, придурок? Иди отсюда". У игроков также были стычки во время игры.

"Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной", - сказал Ваут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ЧМ-2022 Ваут Вегхорст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде