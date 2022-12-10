Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вегхорст: Я хотел пожать Месси руку после игры, но он отбросил мою и не хотел говорить
Игрок рассказал подробности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст поделился деталями своего конфликта с Лионелем Месси.
Форвард нидерландцев Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время.
После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту: "Че уставился, придурок? Иди отсюда". У игроков также были стычки во время игры.
"Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной", - сказал Ваут.
Популярное сейчас
- Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре
- Англия – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Первая африканская страна предоставит Украине военную помощь
- Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО