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ФИФА открыла дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Обе команды обвиняются в неспортивном поведении
Также аргентинцев обвиняют в нарушении безопасности при проведении матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Вчера команды сыграли между собой в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, аргентинцы победили по пенальти 4:3.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, сборная Аргентины обвиняется по двум статьям: неспортивное поведение и о нарушении безопасности при проведении матчей. После матча Лионель Месси и Эмилиано Мартинес раскритиковали работу рефери Антонио Матеу Лаоса.
Сборная Нидерландов же также обвиняется в неспортивном поведении по ходу матча. Решения по дела будут вынесены уже в скором времени, поскольку Аргентине предстоит сыграть в полуфинале против сборной Хорватии уже 13 декабря.
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