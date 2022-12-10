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ФИФА открыла дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Обе команды обвиняются в неспортивном поведении

Чемпионат мира FIFA
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Также аргентинцев обвиняют в нарушении безопасности при проведении матчей

ФИФА открыла дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Обе команды обвиняются в неспортивном поведении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Вчера команды сыграли между собой в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, аргентинцы победили по пенальти 4:3.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, сборная Аргентины обвиняется по двум статьям: неспортивное поведение и о нарушении безопасности при проведении матчей. После матча Лионель Месси и Эмилиано Мартинес раскритиковали работу рефери Антонио Матеу Лаоса.

Сборная Нидерландов же также обвиняется в неспортивном поведении по ходу матча. Решения по дела будут вынесены уже в скором времени, поскольку Аргентине предстоит сыграть в полуфинале против сборной Хорватии уже 13 декабря.

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В статье: ФИФА сборная Нидерландов Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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Kalyna (Montreal)
10.12.2022 в 17:37
З тих уривків, якими я дивилася матч, у мене склалося враження, що аргентинці негідно поводилися. + суддя їм допомагав. З коментів волівальників на різних ресурсах також виглядає, що саме арги - свині. Я ніколи не була і не є фанатом Мессі.Прикро буде, якщо цього персонажа тягнутимуть правдами й неправдами у фінал.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 18:06
Не суди по отрывкам. Расскажу тебе побольше. До игры ВанГал ехидничал, за что и получил, вылет. Игроки Нидерландии и до игры и перед началом второго тайма провоцировали игроков Аргентины, засранцы этакие. Аргентина вчера заслужено победила. А тянуть Месси никуда не нужно, он сам всего добился и твое враження ошибочное. Не поддавайся местным слепым Мессихейтерам.
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