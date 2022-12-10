ФИФА открыла дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Обе команды обвиняются в неспортивном поведении

ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборных Аргентины и Нидерландов. Вчера команды сыграли между собой в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, аргентинцы победили по пенальти 4:3.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, сборная Аргентины обвиняется по двум статьям: неспортивное поведение и о нарушении безопасности при проведении матчей. После матча Лионель Месси и Эмилиано Мартинес раскритиковали работу рефери Антонио Матеу Лаоса.

Сборная Нидерландов же также обвиняется в неспортивном поведении по ходу матча. Решения по дела будут вынесены уже в скором времени, поскольку Аргентине предстоит сыграть в полуфинале против сборной Хорватии уже 13 декабря.