Эн-Несири забивает первый гол в матче. Марокко 1:0 Португалия

Форвард сборной Марокко и "Севильи" Юссеф Эн-Несири забил первый гол в матче четвертьфинала чемпионата мира против Португалии. Ранее он уже забивал сборной Канады. На этот раз ассист у Яхьи Аттият-Аллаха.