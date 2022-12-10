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Эн-Несири забивает первый гол в матче. Марокко 1:0 Португалия
Вторая сенсация африканской сборной?
Фото: Getty Images
Форвард сборной Марокко и "Севильи" Юссеф Эн-Несири забил первый гол в матче четвертьфинала чемпионата мира против Португалии. Ранее он уже забивал сборной Канады. На этот раз ассист у Яхьи Аттият-Аллаха.
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 17:51
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Не чесний президент (Полтава)
10.12.2022 в 17:59
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 18:13
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