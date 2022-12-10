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Эн-Несири забивает первый гол в матче. Марокко 1:0 Португалия

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Вторая сенсация африканской сборной?

Эн-Несири забивает первый гол в матче. Марокко 1:0 Португалия

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Марокко и "Севильи" Юссеф Эн-Несири забил первый гол в матче четвертьфинала чемпионата мира против Португалии. Ранее он уже забивал сборной Канады. На этот раз ассист у Яхьи Аттият-Аллаха.

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В статье: Национальная сборная Португалии Национальная сборная Марокко Юссеф Эн-Несири Чемпионат мира 2022
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 17:51
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0
-2
Не чесний президент (Полтава)
10.12.2022 в 17:59
Де дивитись? Суспільне не показує!
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 18:13
Fox sports, telemundo deportes . Я в США нахожусь. Если ты спрашиваешь в Украине, я не знаю.
0
-2

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