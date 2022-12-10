Роналду на скамейке. Реакция и эмоции игрока от второго подряд непопадания в основу сборной Португалии

Криштиану Роналду матч 1/4-й финала чемпионата мира против Марокко начал на скамье для запасных. Аналогичная ситуация имела место в 1/8-й финала, когда Роналду не вышел в основе против швейцарцев (победа Португалии 6:1).

Это впервые с 2004-го года, когда на большом турнире сборных Роналду не попал в основной состав в двух подряд матчах.

Эмоции Криштиану запечатлели фотокорреспонденты.

Добавим, что после первого тайма Португалия уступает Марокко со счётом 0:1.