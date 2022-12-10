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Роналду на скамейке. Реакция и эмоции игрока от второго подряд непопадания в основу сборной Португалии

Чемпионат мира FIFA
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Такое на большом турнире сборных случилось впервые с 2004-го года

Роналду на скамейке. Реакция и эмоции игрока от второго подряд непопадания в основу сборной Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду матч 1/4-й финала чемпионата мира против Марокко начал на скамье для запасных. Аналогичная ситуация имела место в 1/8-й финала, когда Роналду не вышел в основе против швейцарцев (победа Португалии 6:1).

Это впервые с 2004-го года, когда на большом турнире сборных Роналду не попал в основной состав в двух подряд матчах.

Эмоции Криштиану запечатлели фотокорреспонденты.

Роналду на скамейке. Реакция и эмоции игрока от второго подряд непопадания в основу сборной Португалии - изображение 1

Роналду на скамейке. Реакция и эмоции игрока от второго подряд непопадания в основу сборной Португалии - изображение 2

Роналду на скамейке. Реакция и эмоции игрока от второго подряд непопадания в основу сборной Португалии - изображение 3

Добавим, что после первого тайма Португалия уступает Марокко со счётом 0:1.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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