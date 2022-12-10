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Роналду вышел на замену против Марокко – и повторил рекорд по матчам за сборные
У Криштиану 196 игр за Португалию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард национальной сборной Португалии Криштиану Роналду начал четвертьфинальный матч чемпионата мира в Катаре против Марокко в запасе. Однако, на 51 минуте его выпустили на поле вместо Рубена Невеша.
Эта игра стала 196-й для Роналду за сборную Португалии. Таким образом, Криштиану повторил рекорд по количеству сыгранных матчей за национальную команду. Он сравнялся с Бадером Аль-Мутава, представляющим Кувейт.
Most caps in men's international football history:— Squawka (@Squawka) December 10, 2022
???????? 196 - Cristiano Ronaldo
???????? 196 - Bader Al-Mutawa
???????? 195 - Soh Chin Ann
19 years representing his country. ???? pic.twitter.com/ErxP3b2U0e
Примечательно, что тот также является дейтсвующим игроком, и сыграл свой последний матч за сборную в июне 2022 года. Дебютировал за Кувейт Аль-Мутава в один год с дебютом Роналду за Португалию – в 2003.
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