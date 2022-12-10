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Роналду вышел на замену против Марокко – и повторил рекорд по матчам за сборные

Чемпионат мира FIFA
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У Криштиану 196 игр за Португалию

Роналду вышел на замену против Марокко – и повторил рекорд по матчам за сборные

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард национальной сборной Португалии Криштиану Роналду начал четвертьфинальный матч чемпионата мира в Катаре против Марокко в запасе. Однако, на 51 минуте его выпустили на поле вместо Рубена Невеша.

Эта игра стала 196-й для Роналду за сборную Португалии. Таким образом, Криштиану повторил рекорд по количеству сыгранных матчей за национальную команду. Он сравнялся с Бадером Аль-Мутава, представляющим Кувейт.

Примечательно, что тот также является дейтсвующим игроком, и сыграл свой последний матч за сборную в июне 2022 года. Дебютировал за Кувейт Аль-Мутава в один год с дебютом Роналду за Португалию – в 2003.

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В статье: Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии Чемпионат мира 2022
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