Роналду вышел на замену против Марокко – и повторил рекорд по матчам за сборные

Форвард национальной сборной Португалии Криштиану Роналду начал четвертьфинальный матч чемпионата мира в Катаре против Марокко в запасе. Однако, на 51 минуте его выпустили на поле вместо Рубена Невеша.

Эта игра стала 196-й для Роналду за сборную Португалии. Таким образом, Криштиану повторил рекорд по количеству сыгранных матчей за национальную команду. Он сравнялся с Бадером Аль-Мутава, представляющим Кувейт.

