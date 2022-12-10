ЧМ. Марокко - Португалия 1:0. Львы Катара

Чемпионат Мира. Четвертьфинал

Аль-Тумама. "Аль-Тумама Стадиум"

Марокко - Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири 42

Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Дари 58), Эль-Ямик, Аттият-Алла, Амрабат, Унаи, Амалла (Банун 65), Зиеш (Джабран 82), Эн-Несири (Хеддира 65), Буфаль (Абухлаль 82)

Португалия: Д. Кошта, Далот (Хорта 80), Диаш, Пепе, Геррейру (Канселу 51), Невеш (Криштиану Роналду 52), Отавиу (Витинья 69), Б. Фернандеш, Б. Силва, Рамуш (Леау 69), Феликс

Предупреждения: Дари 70, Хеддира 90+3 - Витинья 87

Удаление: Хеддира 90+4 (вторая желтая)

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

"Теперь за нами вся Африка и весь арабский мир", - провозгласил главный тренер сборной Марокко Валид Реграги. На турнире, который начался успехами Африки и Азии, а затем вроде бы вернулся к классике, Марокко оставалась последней сборной из так называемого третьего футбольного мира. И после побед над Бельгией и Испанией верила в то, что способна стать первой африканской командой в полуфинале Чемпионатов Мира. Поддержка у нее точно была сумасшедшей.

Разумеется, у Португалии были свои цели, своя история. После 6:1 над Швейцарией лузитане верили в способность пройти до самого конца и наконец-то подтвердить имя Золотого поколения. Даже при всех скандалах вокруг Криштиану Роналду, сообщениях, что чуть не уехал из сборной. Главный тренер Фернанду Сантуш говорил, что атмосфера в сборной замечательная. Но на самом деле такие цунами вокруг нее не могли не повлиять пагубно. Были обязаны пагубно повлиять.

Португальцы, лучшая атака турнира с 12-ю голами, начали мощно. Штрафным, который замкнул Феликс головой. Но Буну этот удар вытащил, и довольно быстро лучшая оборона, пусть и лишенная травмированных Агера и Мазрауи, пришла в себя. Причем не только оборона. Марокканцы выглядели все смелее и смелее, выходили из-под прессинга весьма чётко, чётко проходили центр поля. Возможно, решение оставить в запасе мощного опорника Карвалью было ошибочным для Сантуша.

Эн-Несири пробовал головой трижды. Дважды получалось неточно, но те удары были звоночками. Как и попытка Зиеша закрутить. Марокканцы владели мячом в первом тайме всего 34 процента времени. Почти как их среднее на турнире. Но по ударам по воротам переиграли и гол заслуживали больше. Тем более, что португальцев подвёл вратарь Кошта. Он выскочил прерывать банальный навес с места Аттията-Алла, не успел, Эн-Несири выпрыгнул на высоту Роналду и забил в пустые ворота.

Концовка тайма была крайне острой. С требованиями пенальти за фол на Фернандеше (неоднозначный момент, который операторы плохо повторили). С неожиданным ударом Фернандеша с фланга в перекладину. С контратакой Марокко и пасом Унаи левее, практически выведшим Аттията-Алла один-на-один. Правда, под острым углом, да и пробил он как защитник.

Второй тайм начался на 52-ой минуте. Когда Сантуш психанул и выпустил на поле Роналду вместо последнего опорника Невеша. А также Канселу вместо Геррейру. Хотя, возможно, тайм начался скорее на 58-ой минуте, когда Марокко потерял третьего главного защитника. Капитан Саисс, который и вовсе был под вопросом, не смог продолжить игру. С первыми минутами Дари на турнире началась осада ворот Буну.

Португальцы давили с флангов (Роналду номинально играл слева), постоянно выдавали "кроссы". Не давали выходить со своей половины поля. Это уже был типичный "автобус" Марокко. "Львы Атласа" ещё и вновь теряли игроков из-за травм. Буфаль и лидер команды Зиеш вылетели. Впрочем, "автобус" успешный, ведь разве что Бруну Фернандеш чуть неточно пробил с 18-ти метров, а Буну блестяще вытащил крученый удар Канселу. Слишком примитивно и нервно играли лузитане.

Интересно стало лишь в добавленное время. Роналду вдруг получил мяч за спинами защитников в моменте, который в лучшие годы он реализует с закрытыми глазами. Ныне он пробил низом слабо. Хеддира получил две жёлтые карточки за две минуты. Абухлаль в контратаке вышел один-на-один, но попал во вратаря. Пепе головой в упор не попал. И счет не изменился.

Впервые африканская сборная в полуфинале Чемпионата Мира. Впервые арабская. Еще и без пропущенных от Бельгии, Хорватии, Испании и Португалии. Еще и со столькими травмами перед матчем и во время него. Просто феноменальное выступление и феноменальное достижение бойцов Атласа. А Португалия? Впала в ту же эйфорию после 6:1, что и Бразилия после 4:1? Или же просто есть высшая справедливость в том, что с таким поведением Криштиану он и его сборная вылетели?