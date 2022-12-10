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ЧМ. Марокко - Португалия 1:0. Львы Катара

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Криштиану Роналду едет домой

ЧМ. Марокко - Португалия 1:0. Львы Катара

Фото: Getty Images

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Мира. Четвертьфинал

Аль-Тумама. "Аль-Тумама Стадиум"

Марокко - Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири 42

Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Дари 58), Эль-Ямик, Аттият-Алла, Амрабат, Унаи, Амалла (Банун 65), Зиеш (Джабран 82), Эн-Несири (Хеддира 65), Буфаль (Абухлаль 82)

Португалия: Д. Кошта, Далот (Хорта 80), Диаш, Пепе, Геррейру (Канселу 51), Невеш (Криштиану Роналду 52), Отавиу (Витинья 69), Б. Фернандеш, Б. Силва, Рамуш (Леау 69), Феликс

Предупреждения: Дари 70, Хеддира 90+3 - Витинья 87

Удаление: Хеддира 90+4 (вторая желтая)

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

"Теперь за нами вся Африка и весь арабский мир", - провозгласил главный тренер сборной Марокко Валид Реграги. На турнире, который начался успехами Африки и Азии, а затем вроде бы вернулся к классике, Марокко оставалась последней сборной из так называемого третьего футбольного мира. И после побед над Бельгией и Испанией верила в то, что способна стать первой африканской командой в полуфинале Чемпионатов Мира. Поддержка у нее точно была сумасшедшей.

Разумеется, у Португалии были свои цели, своя история. После 6:1 над Швейцарией лузитане верили в способность пройти до самого конца и наконец-то подтвердить имя Золотого поколения. Даже при всех скандалах вокруг Криштиану Роналду, сообщениях, что чуть не уехал из сборной. Главный тренер Фернанду Сантуш говорил, что атмосфера в сборной замечательная. Но на самом деле такие цунами вокруг нее не могли не повлиять пагубно. Были обязаны пагубно повлиять.

Португальцы, лучшая атака турнира с 12-ю голами, начали мощно. Штрафным, который замкнул Феликс головой. Но Буну этот удар вытащил, и довольно быстро лучшая оборона, пусть и лишенная травмированных Агера и Мазрауи, пришла в себя. Причем не только оборона. Марокканцы выглядели все смелее и смелее, выходили из-под прессинга весьма чётко, чётко проходили центр поля. Возможно, решение оставить в запасе мощного опорника Карвалью было ошибочным для Сантуша.

Эн-Несири пробовал головой трижды. Дважды получалось неточно, но те удары были звоночками. Как и попытка Зиеша закрутить. Марокканцы владели мячом в первом тайме всего 34 процента времени. Почти как их среднее на турнире. Но по ударам по воротам переиграли и гол заслуживали больше. Тем более, что португальцев подвёл вратарь Кошта. Он выскочил прерывать банальный навес с места Аттията-Алла, не успел, Эн-Несири выпрыгнул на высоту Роналду и забил в пустые ворота.

Концовка тайма была крайне острой. С требованиями пенальти за фол на Фернандеше (неоднозначный момент, который операторы плохо повторили). С неожиданным ударом Фернандеша с фланга в перекладину. С контратакой Марокко и пасом Унаи левее, практически выведшим Аттията-Алла один-на-один. Правда, под острым углом, да и пробил он как защитник.

Второй тайм начался на 52-ой минуте. Когда Сантуш психанул и выпустил на поле Роналду вместо последнего опорника Невеша. А также Канселу вместо Геррейру. Хотя, возможно, тайм начался скорее на 58-ой минуте, когда Марокко потерял третьего главного защитника. Капитан Саисс, который и вовсе был под вопросом, не смог продолжить игру. С первыми минутами Дари на турнире началась осада ворот Буну.

Португальцы давили с флангов (Роналду номинально играл слева), постоянно выдавали "кроссы". Не давали выходить со своей половины поля. Это уже был типичный "автобус" Марокко. "Львы Атласа" ещё и вновь теряли игроков из-за травм. Буфаль и лидер команды Зиеш вылетели. Впрочем, "автобус" успешный, ведь разве что Бруну Фернандеш чуть неточно пробил с 18-ти метров, а Буну блестяще вытащил крученый удар Канселу. Слишком примитивно и нервно играли лузитане.

Интересно стало лишь в добавленное время. Роналду вдруг получил мяч за спинами защитников в моменте, который в лучшие годы он реализует с закрытыми глазами. Ныне он пробил низом слабо. Хеддира получил две жёлтые карточки за две минуты. Абухлаль в контратаке вышел один-на-один, но попал во вратаря. Пепе головой в упор не попал. И счет не изменился.

Впервые африканская сборная в полуфинале Чемпионата Мира. Впервые арабская. Еще и без пропущенных от Бельгии, Хорватии, Испании и Португалии. Еще и со столькими травмами перед матчем и во время него. Просто феноменальное выступление и феноменальное достижение бойцов Атласа. А Португалия? Впала в ту же эйфорию после 6:1, что и Бразилия после 4:1? Или же просто есть высшая справедливость в том, что с таким поведением Криштиану он и его сборная вылетели?

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В статье: Португалия ЧМ-2022 Марокко Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира
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Комментарии (91)
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MaximSK (Киев)
10.12.2022 в 20:12
Марокко играет в стиле Греции-2004, мало забивают, но при этом они сами вообще не пропускают, не удивлюсь что они пройдут и в финал. А португальцы обладая звездным составом сыграли не лучше испанцев, постоянно держат мяч, но когда доходит до штрафной не знают что делать, не было никаких комбинации, дальних ударов, весь воздух проиграли.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:58
Кароч так. Полуфинал. Аргентина - Хорватия, Англия - Марокко. Финал. Аргентина - Марокко. Ну, а там, как Месси на ногу ляжет.
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 20:04
100%
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 20:06
Позавчера это звучало бы дико. Но только не сейчас.
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 19:48
З нетерпінням очікую заключний матч 1/4, надіюсь що буде вищий пілотаж від обох збірних. Чим швидше буде відкрито рахунок, тим швидше відкриються команди і захоплюючий буде футбол. Особисто я віддаю невелику перевагу французам, але то таке...Цей ЧС багатий на несподіванки. Всім гарного вечора! Спокійного і з світлом!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 19:40
Чапман, поздравляю тебя собака бешеная
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2022 в 19:46
фапман))
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 20:00
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 20:02
Чапман уже верёвку мылит.
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0
-1
Romerik (YNWA)
10.12.2022 в 19:19
Ще одні обіср*лись. Тільки якщо бразильці мали реальні моменти щоб забити другий, то ці клоуну навіть моментів не мали. І та ж сама ситуація, як із хорватами: половину другого тайму тупо автобус. Добре що в півфіналі накінець буде Мбаппе і ко., які зможуть розібрати на молекули цю команду. Хочеться бачити фінал топових збірних, а не як в 18-му.
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+5
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.12.2022 в 19:32
Топ збірна чи не топ, а в футбол грають люди, в кого більше мотивації і сил, той і буде у фіналі! Топ збірні ми вже бачили, Плей Офф вони дивляться як і я, по телевізору, а чинні чемпіони Европи взагалі дивляться весь чемпіонат по телевізору…
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0
0
Romerik (YNWA)
10.12.2022 в 19:49
Так я ж не кажу, що ці "люди" як вчора, так і сьогодні, не заслужили своєю грою півфінал. Вони виклалися на максимум. Не прохід топів - це лише вина їх самих. Але усі інші вболівальники , крім цих двох збірних, втратили на цих ключових стадіях у якості, видовищності, іменах збірних і т.д. Замість рівної заруби топів, ми побачимо скоріше всього знову автобуси у другому таймі та гру на утримання. Тягучку, щоб дотягнути до пенальті. Таке собі...
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 19:50
100%!!!
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 19:18
А почему некоторые пишут о какой то сенсации? За сб. Марокко играют футболисты с хороших чемпионатов. Вполне ожидаемо. Автобус? Что работает, то и используют.
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+2
-5
Геродот (Винница)
10.12.2022 в 19:17
Думаю, португальцам не пошла на пользу свара тренера с Роналду. Не вовремя начал его воспитывать. Вот и сегодня выпустил только во втором тайме и было заметно, что тот играет без особого настроения. Да и вся команда сегодня особо ничего не показала - владели мячом, но сбились на примитивные навесы. По сути ни одного стороцентного голевого момента не создали окромя опасного удара Роналду по воротам. Так что вылет закономерный. Ждем игры с хорватами.
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+3
0
Romerik (YNWA)
10.12.2022 в 19:24
Ну і нах*й він треба, якщо грає без настрою в 1/4. Приїхав без практики, підпортив атмосферу в збірній і в*йобується тепер, що його, нетягнучого рівень основи, не ставлять в старт. Надіюсь останній його турнір в зб.
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+4
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 19:33
Підтримую!Своєю поведінкою бабусю нагадує, але не з села, а з міста. Це та, яка в віці 70+ губи малює і хоче гарною виглядати ))Називається: всрамся,но не дамся!
+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:36
+2
-3
NoSoyEspanol (Alicante)
10.12.2022 в 19:16
І що? Чекаємо Грецію-2?
Ответить
+1
0
жажа_the_best (Харьков)
10.12.2022 в 19:15
Франция главный спонсор этого турнира. А как я еще помню со школьной скамьи He who pays the piper calls the tune! Значит Франция чемпион мира 2022 года. Все просто как мандарин!
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0
-4
frilanser (Львів)
10.12.2022 в 19:11
Називати цю неміч "європейськими бразильцями" - -ображати пентакампіонів. Ті з хорватами довимахувались, а що показали португальці? Додому й тіштися своїми контрактами в клубах, збільшувати з/п вам ніхто не буде
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 19:10
Ураааа, домой к сестре
Ответить
+3
-6
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.12.2022 в 19:15
Сестри ж так і просили:" Їдь звідти! Повертайся додому до хати!"
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+2
-2
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.12.2022 в 19:35
А может к марокканскому другу который его на руках носил и жениться предлагал? Боец вроде какой то…
Ответить
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 19:39
Бадр зовут его
+1
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 19:08
Мароканці показують в якійсь мірі романтичний футбол, на емоціях, хх контратаки мали давно завершуватись голом другим. Вони ж доводять м"яч до штрафної, а далі не знають, що з ним робити. Або помилки дитячі, або по горобцях стріляють... В обороні часто не гребують грати тупо на відбій... Але нічого! Дуже самовіддано грають! Ось де вони вже на ЧС - півфінал! Хто б міг подумати! Сьогодні рознесуть пів-Європи їх фанати
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+2
-2
Alexad (Кропивницький (Киров)
10.12.2022 в 19:08
От коні ці Португальці,
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+3
0
Prideman (Lviv)
10.12.2022 в 19:07
Вперше в історії ЧС збірна з африканського континенту гратиме у півфіналі.
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0
-2
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:05
Не можна так грати з примітивними командами.Закидати постійно в штрафну і далі боротись.А португали хотіли робити все на класі.Але ж ви не зі збірною Франції граєте,а з смердючими арабами!
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+3
-5
Prideman (Lviv)
10.12.2022 в 19:06
Слова вибирай..мароканці хороші люди...їх країна першою з африканського континенту допомагає ЗСУ...а смердиш...тут ти...адекватна людина інших без причини так називати не буде.
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+4
-3
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:12
Гламурний,я життя прожив,і знаю хто чого вартий! Тобі не доводилось з цими слизняками стикатись на ножах? А мені доводилось.Повір:араби-мразота рідкісна!
+5
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:32
Это пока по улицам Львова не бродят шайки арабов и негров, не торгуют почти открыто наркотой, не стреляют, не режут и не насилуют местных скво.
+2
-3
C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:07
Игра от обороны это классика футбола. И если это приносит результаты, то на твои высеры всем насрать, потому что результаты в первую очередь!
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0
-2
aleks68
10.12.2022 в 19:14
ballack-петух
+2
-3
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:17
aleks68 А я про що? Вони тут всі філантропи,поки їх це не зачепить! А зачепить ранго,чи пізно!
+1
-2
C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:20
Одного во Франции арабы обосали, другого aleks68 те же арабы отпетушили, ох и компания старых пердунов
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-2
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:42
Що ж,значить черга за тобою!Але повинен тобі сказати,якщо колись доведеться,будь з ними максимально обережний.Я в свій час також був філантропом.
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:27
Да, ровенчанин, это самая верная тактика против автобусов, давно об этом пишу. А ещё надо постоянно бить издалека.
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.12.2022 в 19:43
Не будь ксенофобом і шовіністом, араби е різні, я спілкуюсь з ними кожний день, е і дуже хороші люди які не лишать тебе в біді, це дуже індивідуальне питання…
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0
-2
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:45
Хороші вони тоді,коли не в зграї.Москалі, між іншим,також не всі погані,але чомусь на с вбивають!
+2
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:49
Это, как в советской армии было, когда я служил. По отдельности чурки милые ребята. Но стоит им только собраться вместе, то это уже зверьё, тупое и беспощадное.
+2
-1
филанкрот (donetsk)
10.12.2022 в 19:03
Ха!Ха!ХА!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2022 в 19:03
досвидальду!
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+2
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2022 в 19:03
Щооооо цееее булоооо??? Як так? Люди добрі поясніть, що коїться!!! Як таке можливе? Такі зірки не могли знайти ключик до воріт Марокко. Причому в африканців було значно бульше шансів забити другий м"яч! Неймовірний за емоціями матч!
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+4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.12.2022 в 19:02
Крута сенсація! Так і чемпіонами світу Марокко стане)))..як колись мертва Греція виграла Євро)))
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0
-1
Prideman (Lviv)
10.12.2022 в 19:04
Навряд чи...Англія їх зупинить у півфіналі
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+1
0
aleks68
10.12.2022 в 19:09
пусть она туда ещё выйдет
0
-1
ssemm5@i.ua (Синельниково)
10.12.2022 в 19:11
С языка прям снял )
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0
0
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Kalyna (Montreal)
10.12.2022 в 19:02
Хоч хейтери Роналду нарешті замовкнуть. А то дістали вже. Жаль. Я вболівала за португальців. І Кріштіану потрібно було ставити у старті, а не концерти показувати і щось комусь намагатися довести. Тренер задоволений ? Підіграв уболівальникам і писакам ? Вперед. Збирай валізки.
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+4
-3
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 19:04
Хейтеры Криштиану все равно будут по итогу плакать, потому что Месси ничего не выиграет. В финале будет Франция, где Мбаппе, Дембеле и Гризманн разорвут это бело-голубое недоразумение)
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+3
-4
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Kalyna (Montreal)
10.12.2022 в 19:09
Ой, я в наступному матчі просто не знаю проти кого вболівати. Не люблю ні французів, ні англійців. І хочу, щоб хорвати вибили Аргентину. Особливо після вчорашнього матчу. А там дивитимемось далі.
+4
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 19:11
За Хорватию, за Модрича! ЛМ-ЧМ, как говорит один ваш земляк
+3
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2022 в 19:20
А вдруг Марокко ЧМ выиграют? Пригонят автобусов несколько к воротам и выиграют
+1
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 19:28
Да я только За буду, пусть пригоняют. Тем более великого голеадора Хеддиру уже удалили, хоть в следующем матче не будет запарывать контратаки))
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:02
Ронька плак-плак..
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+2
-6
sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 19:05
Барселох пук-пук...
Ответить
+5
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:44
Это Ронька пук-пук..
+1
-3
NoSoyEspanol (Alicante)
10.12.2022 в 19:14
¿Por qué los hinchas catalanes son tan tontos maricones? :)
Ответить
+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:19
А теперь ещё раз и по-русски.
+1
-3
sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 19:31
Можу перекласти....."ну,типа,він твій попа імєл..:
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 20:16
Переведи ему с французского.. Жюльяди жёпапапорву.
0
0
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 19:01
На жаль знов електрики не було... Зміг зачепити тільки останні хвилин десять ШО ТО БУЛО Вважав, що Марокко стрибнула вище голови, а португальці не повторять помилку сусідів... До того після такого феєричного попереднього матчу!
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:01
Давай ботоксный, до свиданья!!!
Ответить
+2
-6
aleks68
10.12.2022 в 19:13
вонючий пи...с помой своё фуфло и не ной
Ответить
+1
0
C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:15
А у тебя не мытое? Вы голубки еще те извращенцы
0
-1
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 19:00
Какой чемпионат мира, невероятно просто. За Марокко с детства Ну когда-то африканцы должны были преодолеть этот барьер четвертьфинала. И не сказать, что не заслуженно, ни одного пропущенного гола в турнире. Давайте финал Хорватия - Марокко!
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+2
-3
magnum power (БОМЖ)
10.12.2022 в 19:00
схоже, що європейські бразильці теж образили кота. може Крися їх не любить?
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0
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 19:02
Можно хоть 300 котов обидеть, но когда европейские звезды не могут раскатать игроков ниже классом, пусть там хоть 3 автобуса запарковано, это заслуженный вылет.
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
10.12.2022 в 19:04
перемагає той, хто б'ється та вмирає на полі. може, так і правильно.
0
0
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hrdhrd (Украина)
10.12.2022 в 19:06
Это да
0
0
sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 19:00
Даааа, Марокко це не тільки смачні апельсини.....
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+2
-1
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:02
яКИ АПЕЛЬСИНИ? СМЕРДЮЧІ АРАБИ!!!
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+3
-2
sasha_lv (Львів)
10.12.2022 в 19:03
Ти мабуть мал і глуп,рівнянину...
+1
-3
C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:04
Нащо ти їх нюхаешь, тих арабів?
+1
0
Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:08
Мені колись у Франції прийшлось їх понюхать....Тобі ні?Значить ти щасливий! Одна суцільна мерзота!!!!!!
+2
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
10.12.2022 в 19:09
Мароко єдина африканська країна яка допомагає Україні.
+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:00
Ответить
0
-4
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 19:03
Не так ГРОМКО! Граблі ті ж
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+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
10.12.2022 в 19:12
Грабли бразильские, согласен.
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Рівнянин (Рівне)
10.12.2022 в 19:00
Як так? Антифутбол перемагає футбол! щО ЦЕ ТАКЕ?
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C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:04
О, это коронная фраза в Ровно, верещать Що це таке....
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-4
aleks68
10.12.2022 в 19:15
твоё дело сосать "эксперт" ......
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C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:25
aleks68, зоофил не мучай животных извращенец
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Mexxxxx (Просяная)
10.12.2022 в 18:59
Да, чемпионат предсказуемый и правильно пишут будет финал Хорватия - Марокко. Хотя как же не хочется, чтобы побеждал автобусный футбол. К хорватам это не относится они вообще никого и никогда не боялись
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aleks68
10.12.2022 в 18:59
даёшь финал:хорватия-марокко
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C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:01
Дают тебе в рот, чмо
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aleks68
10.12.2022 в 19:12
соси и не гавкай петух .....
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C_Ballack (Днепр)
10.12.2022 в 19:23
Чмо безубое, что то ты все про животных пишешь, ты наверное сраный старый зоофил!
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Лекарь (село Дарниця)
10.12.2022 в 18:59
Дика сенсація!) Але, бетон є бетон. Це навіть не автобус
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Термит (Київ)
10.12.2022 в 19:08
Автобус-не автобус, а ударів нанесли стільки ж, як і португальці. Я вважаю, що Португалія сама спровокувала таку гру - пусте перекочування м'яча без загострення, майже іспанська тіки-така. А Марокко було комфортно діяти на контратаках. P.S. Вболівав за Португалію...
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oohhmee (Гамильтон)
10.12.2022 в 18:58
хи-хи жесть)
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